Setembro Dourado: a importância do diagnóstico precoce no câncer infantojuvenil

Setembro é um mês especial no calendário da saúde. Marcado pela cor dourada, ele chama atenção para uma causa nobre e urgente: a conscientização sobre o câncer infantojuvenil. O Setembro Dourado é uma campanha mundial que busca informar, mobilizar e sensibilizar a sociedade para a importância do diagnóstico precoce, um fator decisivo na chance de cura e qualidade de vida das crianças e adolescentes afetados pela doença.



Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO/Opas), o câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos nas Américas. Estima-se que cerca de 29 mil novos casos sejam diagnosticados todos os anos na região. No entanto, quando identificado precocemente e tratado em centros especializados, as chances de cura podem superar 80%.

Entre os tipos mais comuns de câncer infantil estão a leucemia, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Diferentemente dos adultos, onde o câncer geralmente está associado a fatores de risco ambientais ou hábitos de vida, nos pequenos ele tem, em sua maioria, causas ainda pouco conhecidas.

As chances de cura do câncer infantil são altas, principalmente quando o diagnóstico é feito no início . Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

No entanto, observa-se um dado preocupante: o aumento do número de jovens diagnosticados com câncer, muitas vezes relacionado ao estilo de vida moderno e à má alimentação, fatores que impactam diretamente na saúde geral e na imunidade.

Esse cenário reforça ainda mais a necessidade de atenção redobrada aos sinais de alerta. Sintomas persistentes, como febre sem causa aparente, palidez, perda de peso, dores de cabeça intensas, ínguas, sangramentos ou manchas roxas pelo corpo, não devem ser ignorados. Infelizmente, muitas vezes esses sinais são confundidos com doenças comuns da infância, o que atrasa a identificação e o início do tratamento.

A informação é, portanto, uma grande aliada. É fundamental que pais, familiares, professores e cuidadores estejam atentos às mudanças no comportamento e no corpo das crianças. Da mesma forma, os profissionais de saúde da atenção básica desempenham papel estratégico: quanto mais preparados estiverem para suspeitar e encaminhar casos, maiores as chances de sucesso terapêutico.

O Setembro Dourado não é apenas uma campanha, mas um convite à empatia, solidariedade e ação coletiva. Apoiar as instituições que oferecem suporte a crianças em tratamento, difundir conhecimento e romper o silêncio sobre o tema são atitudes que fortalecem toda a sociedade.

Cuidar das nossas crianças é investir no futuro. O diagnóstico precoce salva vidas, e a conscientização é a chave para que mais famílias tenham a esperança renovada.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais