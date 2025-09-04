Setembro Dourado

Diagnóstico precoce de câncer infantil pode salvar 8 em cada 10 pacientes

Campanha da Acacci chama a atenção para o papel de pais e educadores sobre sinais que se manifestam em crianças e adolescentes; entenda como buscar ajuda

Kayc Keven Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:51

Setembro Dourado chama a atenção para casos de câncer infantojuvenil (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Casos de câncer infantojuvenil sempre causam alguma comoção, e chamam a atenção das autoridades de saúde. No Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao menos 138 novos casos foram identificados no último ano, dado que traz ainda mais preocupação se levarmos em conta que a doença já é a principal causa de morte por enfermidades entre crianças e adolescentes no país.



De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 8 em cada 10 novos casos de câncer podem ser completamente curados caso o diagnóstico seja precoce, sendo que os pacientes seguem sua rotina com qualidade de vida após o tratamento. Para dar ênfase a essa detecção cada vez mais cedo, no ES, a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) desenvolve a campanha “Setembro Dourado”.

Para Francisco Carlos Guava, presidente da entidade, é essencial que todas as pessoas próximas a jovens fiquem atentas a sinais persistentes, como febre contínua, palidez, dores ósseas, manchas roxas e perda de peso sem explicação.

“O alerta também se estende a familiares e profissionais da Educação, que podem desempenhar um papel importante na identificação precoce da doença”, reforça Guava. Há mais de três décadas, a Acacci vem atuando como linha de frente nessa causa, oferecendo apoio a pacientes e familiares, através de acompanhamento médico, psicossocial, e até financeiro.

Do futebol ao tratamento

Apenas em 2024, foram realizados 32.199 atendimentos, com o acolhimento de 392 pessoas e o acompanhamento de 41 novos casos no Espírito Santo. Entre esses pacientes está Miguel Bazoni, de 15 anos, diagnosticado com osteossarcoma, um tipo de tumor ósseo.

O adolescente, morador de Governador Valadares, em Minas Gerais, descobriu a doença após sentir dores no joelho durante um campeonato de futebol. A família acreditava que se tratava de uma lesão simples. Após exames e encaminhamento a especialistas em Vitória, veio a confirmação do câncer.

“Pensávamos que fosse apenas uma luxação ou rompimento de ligamento. Mas, ao procurar um oncologista, recebemos o diagnóstico de um câncer agressivo. Ficamos muito abalados, mas a convivência com outras famílias na Acacci nos fortalecido”, relata a mãe de Miguel, Irislene Carvalho Bazoni.

Mais do que uma data no calendário, o Setembro Dourado reforça a mensagem de que a cura é possível e começa pela observação atenta e pela procura por ajuda médica. E a conscientização é o primeiro passo para garantir que mais crianças e adolescentes tenham a chance de viver uma vida plena e saudável.

Atenção aos sinais

Febres recorrentes

Perda de peso inexplicável

Dor persistente nos ossos ou articulações

Manchas esbranquiçadas nos olhos

Dores de cabeça frequentes

Manchas roxas e hematomas

Palidez perceptível ou cansaço prolongado

Onde procurar ajuda

Acacci - Associação Capixaba contra o Câncer Infantil



Endereço: R. Domingos Póvoa Lemos, 297 – Jardim Camburi, Vitória – ES, 29090-080

Telefone: (27) 2125.2999

** Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do coordenador do curso, Eduardo Fachetti.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta