Um duro golpe nos ladrões de celular (e nos críticos oportunistas)

Em primeiro lugar, fizemos a análise de todos os boletins de ocorrência de roubo e furto de aparelhos celulares que contam com o número IMEI do celular (todo celular tem um IMEI, que pode ser obtido na nota fiscal ou na caixa do aparelho). O próximo passo é oficiar as operadoras solicitando o número atual do aparelho (obviamente, a partir do momento em que um telefone é subtraído, outro chip, com outro número é inserido, de modo que a intenção é obter o número atual do aparelho roubado).