Seguimos no jogo: foco no futuro e equilíbrio para o ES avançar ainda mais

No futebol, os grandes times disputam campeonatos simultâneos. Para levantar taças, não basta vontade: é preciso estratégia, preparo, leitura de jogo e uma torcida que empurra até o apito final. Vivo algo parecido. Estou em campo em duas competições decisivas.



A primeira é continuar administrando Vila Velha com planejamento, diálogo e entregas que mudam a vida das pessoas. A segunda é a pré-campanha que me prepara para ser candidato ao governo do Espírito Santo, desafio que exige disciplina tática, serenidade e um elenco comprometido. É jogo grande, de 90 minutos, com prorrogação e, se for preciso, disputa de pênaltis.

Mantemos o ritmo acelerado no segundo mandato. Em apenas oito meses, colocamos no placar R$ 730,45 milhões em obras e investimentos, somando recursos do município, parcerias com o Estado, sob a liderança do governador Renato Casagrande, e do governo federal. É bola no chão, com resultado no gramado.

Seguimos ampliando a rede. Já anunciamos quatro novas UBS — Jaburuna, Araçás, Boa Vista e Santa Rita —, a expansão das unidades de Vale Encantado e Jardim Colorado e a implantação do Caps AD III em Santa Rita. No futebol, título se conquista fortalecendo a base; na gestão, vitória vem com atenção primária sólida, equipe qualificada e presença em cada bairro.

No turismo e na mobilidade, as obras no Morro do Moreno avançam, preparando melhor a experiência de moradores e visitantes. Em breve, o Binário da Rodovia do Sol, entre o Hospital Santa Mônica e o Shopping Boulevard, dará fluidez ao trânsito, poupando tempo e abrindo oportunidades. Vila Velha não para porque o relógio do jogo também não para.

Paralelamente à gestão, percorro municípios, escuto lideranças religiosas, empresariais, industriais, do comércio, do agro, trabalhadores e movimentos comunitários. O recado vindo das arquibancadas é nítido: o Espírito Santo quer mudança com responsabilidade; deseja uma nova geração política com experiência comprovada, capacidade de entrega e compromisso com o que funciona.

Meu objetivo é ser, no tempo certo, uma opção viável e segura do nosso campo político, capaz de preservar o legado dos bons governos dos últimos vinte anos e acelerar um desenvolvimento sustentável, inovador e inclusivo. Respeitar o que deu certo e avançar no que pode ir além — essa é a tática.

Vista de Vila Velha. Crédito: PMVV

O prazo de filiação partidária vai até abril do ano que vem. Até lá, haverá muito jogo pela frente. Estou preparado técnica e emocionalmente para manter a cidade no topo do desempenho e, ao mesmo tempo, construir um projeto de Estado que una eficiência, transparência e visão de futuro. Em campo, concentração é tudo: não prometo goleada de palavras; entrego gols em forma de obra, serviço e oportunidade.

Concluo como quem chama a torcida para decidir junto: o Espírito Santo tem tudo para jogar, com consistência e fair play, na primeira divisão do desenvolvimento brasileiro. Se mantivermos a cabeça fria, o coração quente e os pés no chão, vamos transformar oportunidades em conquistas.

Com a ajuda de Deus e a força dos capixabas, vamos disputar cada ponto, minuto a minuto, até o apito final. Este é o nosso campeonato: abrir caminhos, ampliar oportunidades e seguir fazendo do trabalho sério e responsável a nossa marca. E nós vamos a campo para vencer — de cabeça erguida, juntos, pelo futuro do Espírito Santo.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

