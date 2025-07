Ex-aliado de Arnaldinho escolhe outro palanque: "Vou caminhar com Pazolini"

Bruno Lorenzutti, Lorenzo Pazolini e Erick Musso. Crédito: Divulgação

O ex-presidente da Câmara de Vila Velha Bruno Lorenzutti era unha e carne com o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, até que, em agosto do ano passado, este deixou Lorenzutti de escanteio e escolheu outro nome como vice na chapa em que disputou a reeleição, o de Cael Linhalis (PSB).



A aliança entre Lorenzutti e Arnaldinho, assim, desfez-se. O então vereador não disputou nenhum cargo em 2024. Nesta terça-feira (22), ele informou à coluna que vai se filiar ao Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, para ser candidato a deputado estadual em 2026.

Pazolini é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, mesmo objetivo de Arnaldinho. O ex-presidente da Câmara e o prefeito canela verde estão, definitivamente, em lados opostos.

Inicialmente, Lorenzutti iria voltar para o Podemos, partido pelo qual exerceu mandato em Vila Velha. O Podemos, contudo, já declarou apoio a outro projeto em 2026, o da pré-candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), na corrida pelo Palácio Anchieta.

"Tenho uma boa relação com o Podemos, mas o partido tomou a decisão de caminhar ao lado do governador (Renato Casagrande), da pré-candidatura do Ferraço, projeto em que eu não me sinto confortável para estar. O projeto em que vou caminhar no ano que vem é do Pazolini como pré-candidato a governador", afirmou Lorenzutti.

O convite para se filiar ao Republicanos partiu de Pazolini e do presidente estadual do partido, Erick Musso, ainda no ano passado. Mas o martelo foi batido nesta terça.

