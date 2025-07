Vila Velha inaugura centro que zera fila e acolhe pessoas com deficiência

A inclusão e o respeito às pessoas com deficiência são compromissos inegociáveis da gestão de Vila Velha. Com empatia, sensibilidade e responsabilidade social, estamos promovendo uma verdadeira transformação que coloca as pessoas no centro das políticas públicas.



Neste sábado (2), a cidade dá um passo histórico com a inauguração do Centro Integrado Familiar para Pessoas com Deficiência Intelectual, Múltipla e Autismo, no bairro Araçás. O espaço, moderno, amplo e totalmente acessível, será a nova sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vila Velha, que ficará responsável pela gestão do centro.

Com essa entrega, conseguimos zerar a fila de espera por atendimento especializado, beneficiando cerca de 900 famílias que aguardavam por vagas em instituições voltadas ao cuidado e ao desenvolvimento de pessoas com deficiência. A unidade ampliada passará a atender 1.400 famílias, promovendo dignidade, inclusão e qualidade de vida para centenas de moradores canela-verdes.

Com investimento superior a R$ 24 milhões, essa conquista é fruto da parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e o Governo do Estado, com o apoio essencial do governador Renato Casagrande. Mais do que uma grande obra, o novo Centro Integrado representa acolhimento, respeito e esperança para famílias atípicas que, até agora, enfrentavam enormes barreiras para acessar serviços adequados de saúde, educação e assistência social.

Instalado em um terreno de 12 mil m², o centro conta com 5 mil m² de área construída, totalmente linear e acessível. A estrutura inclui 17 consultórios, quadra poliesportiva, piscina terapêutica aquecida, áreas verdes, auditório, refeitório, parquinho e salas equipadas para atendimentos especializados. Cada detalhe foi pensado para garantir inclusão, conforto e dignidade.

Os serviços oferecidos – como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e atendimento educacional especializado – serão fundamentais para estimular o desenvolvimento, promover a autonomia e fortalecer o protagonismo de crianças, jovens e adultos com deficiência.

Essa iniciativa também simboliza uma mudança de cultura. Deixamos para trás o olhar limitado que via essas pessoas apenas como dependentes. Em Vila Velha, valorizamos as potencialidades, os talentos e a dignidade de cada cidadão. Esse centro é a prova de que políticas públicas bem conduzidas geram impacto real na vida das pessoas.

O projeto foi desenvolvido em diálogo com a Apae de Vila Velha e com a Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), que acompanharam todas as etapas da concepção à execução, assegurando que o resultado final atendesse às necessidades reais da comunidade.

Desde 2021, temos avançado com firmeza nas políticas de inclusão. Entre as ações de destaque estão: o réveillon com fogos de baixo ruído, respeitando pessoas com sensibilidade auditiva; a distribuição de 1.000 abafadores, em parceria com a Apae e a Amaes, para que pessoas com Transtorno do Espectro Autista pudessem curtir a festa com conforto; a garantia de acessibilidade no Festival Delírio Tropical e nas arenas de verão; e a expansão do projeto Praia Legal, com o aumento de cadeiras anfíbias de 3 para 7, permitindo o banho de mar com segurança e dignidade.

Essas ações refletem um compromisso diário com uma cidade que acolhe, respeita e valoriza a diversidade. Ver o brilho nos olhos das pessoas com deficiência, o alívio e a alegria nos rostos dos pais é a maior recompensa para quem acredita em políticas públicas que transformam vidas. A inauguração do Centro Integrado Familiar não é apenas um marco para Vila Velha. É um símbolo de um Espírito Santo mais justo, inclusivo e humano. E vamos seguir cuidando das pessoas, porque é isso que faz a verdadeira diferença.

