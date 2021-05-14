Renda básica deve ser implementada em socorro ao nosso povo

Renda Básica é destinada a pessoas que vivem em condição de pobreza e de pobreza extrema Crédito: Divulgação

pandemia de Covid-19 acelerou um processo de diminuição de renda e de emprego no país, fazendo com que voltassem a subir os indicadores da fome. Nos Estados Unidos , o recém-empossado presidente Joe Biden fixou um auxílio para os mais necessitados no valor de 1.400 dólares mensais. Além disso, está injetando dinheiro e investindo na economia norte-americana como não se via desde 1933 com o New Deal, programa vitorioso do presidente Franklin Delano Roosevelt que tinha como objetivo recuperar e reformar a economia, auxiliando os prejudicados pela grande crise de 1929.

No Brasil , em recente julgamento do Mandado de Injunção nº 7300 proposto pela Defensoria Pública da União, ocorrido no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), a maioria dos ministros votou para determinar que o governo federal implemente a Renda Básica de Cidadania a partir do ano de 2022.

O benefício será pago a pessoas que vivem em condição de pobreza e de pobreza extrema. A Renda Básica está prevista na lei 10.835 de 2004, entretanto não havia sido regulamentada, o que fez com que a Defensoria Publica da União entrasse com uma ação no STF.

A lei em questão já em 2004 estabeleceu que todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes a pelo menos cinco anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, tem direito a receber um benefício monetário, entretanto foi estipulado que isso seria feito em etapas, começando pelos mais necessitados.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo decreto que regulou o programa Bolsa Família , considera-se extrema pobreza quando a renda é menor do que R$ 89,00 por pessoa, e pobreza quando se vive com menos de R$ 178,00 por mês.

O ministro Dias Toffoli sugeriu que a Renda Básica seja incorporada ao exercício fiscal e orçamentário de 2022, evitando assim impacto imediato nas contas públicas.

Em 1936, em visita ao Brasil, Roosevelt discursou: “Duas pessoas inventaram o New Deal, o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos.” Roosevelt se referia a Getúlio Vargas, que havia comprado a produção excessiva de café nacional como forma de proteger o mercado e o emprego da crise de 1929.