Praças de Vila Velha: de espaços esquecidos a pontos de encontro e orgulho da cidade

Dizem por aí que eu sou o “prefeito das pracinhas”. Se ser chamado assim significa devolver vida, segurança e alegria aos bairros de Vila Velha, aceito o título com orgulho. Sinto uma satisfação danada ao ver as famílias voltando a ocupar as praças, as crianças brincando, os idosos caminhando e as comunidades se reencontrando.



Desde o início da nossa gestão, mais de 150 praças, áreas de lazer e campos de futebol foram construídos, reformados ou totalmente requalificados. Espaços antes esquecidos, cercados pelo medo e pela escuridão, hoje são pontos de convivência e orgulho para milhares de famílias canela-verdes. O que antes era sinônimo de abandono agora reflete o cuidado de uma gestão que acredita que cidade boa é cidade viva.

A revitalização dos espaços públicos não é só obra física. É reconstrução do espírito de comunidade. É fortalecer laços, incentivar hábitos saudáveis, criar oportunidades e movimentar a economia local com ambulantes, feirantes e pequenos empreendedores.

O Parque da Prainha é um exemplo simbólico dessa virada. O berço da colonização capixaba chegou a não ter nem bancos para sentar. Mas o parque passou por uma transformação completa: ganhou banheiros climatizados – padrão shopping center –, parquinho, fonte interativa e nova infraestrutura. Com o apoio do Estado e a parceria do governador Renato Casagrande, o local voltou a ser cartão-postal e ponto turístico.

No Ibes, um dos bairros mais tradicionais, revitalizamos todas as sete praças. Em comunidades historicamente mais vulneráveis, como Terra Vermelha, Barramares e Zumbi dos Palmares, construímos praças com os mesmos equipamentos e brinquedos instalados nos bairros mais estruturados. Isso é justiça urbana: levar qualidade e dignidade para todos, sem distinção de CEP. Assim, derrubamos os muros invisíveis que, por tanto tempo, dividiram a nossa cidade.

E seguimos avançando. Só em 2025, inauguramos 14 novas praças em bairros como Aribiri, Ilha dos Ayres, Santa Mônica e Ulisses Guimarães. Também entregamos a revitalização da Praça Duque de Caxias, que se transformou em um verdadeiro parque urbano. Além disso, outras 13 áreas de lazer tiveram suas obras iniciadas – entre elas, a Praça Celina, em Rio Marinho, e a Praça de Araças.

A transformação também chegou ao esporte. O Centro de Treinamento de Vôlei de Guaranhus mais que dobrou sua capacidade e hoje atende cerca de 600 jovens no projeto Vôlei Vida, com aulas de vôlei, futsal, capoeira, jiu-jítsu e ginástica rítmica. O Campo do Atlântico, em Ponta da Fruta, foi requalificado; e o Campo do Nacional, em Boa Vista, virou referência, com grama sintética, arquibancada e vestiários. Lá, criamos o Núcleo Esportivo do Vila Velha Esporte Clube, oferecendo 500 vagas para crianças e jovens praticarem futebol e acreditarem no próprio futuro.

Tudo isso com planejamento, responsabilidade fiscal e diálogo com a população. As praças voltaram a cumprir seu papel: reunir pessoas, valorizar os bairros, abrigar a cultura e fortalecer o sentimento de pertencimento.

A oposição tentou diminuir esse trabalho me chamando de “prefeito das pracinhas”. O que nasceu como ironia virou símbolo de resultado. Somos a gestão que mais entregou equipamentos públicos na história da cidade – como praças, creches, escolas, unidades de saúde, a nova sede da Apae canela-verde – e que garantiu mais de R$ 2,3 bilhões em investimentos, encerrando décadas de atraso e elevando o padrão de qualidade dos serviços para a nossa gente. Essa é a marca de uma gestão moderna, transparente e eficiente.

Investir em praças é investir nas pessoas. Uma cidade com espaços públicos vivos é mais segura, mais feliz e mais próspera. Vila Velha hoje é referência em gestão urbana e qualidade de vida – e o resgate das praças é parte essencial dessa transformação.

Ser chamado de prefeito das praças é motivo de orgulho. Cada espaço recuperado é uma vida transformada, uma família mais próxima, uma comunidade mais forte. É assim que estamos construindo uma cidade verdadeiramente humana.

Viva Vila Velha. Viva o Espírito Santo.

