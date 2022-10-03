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Fernando Dilen

Artigo de Opinião

É advogado eleitoral
Fernando Dilen

O que se passou nos 45 dias de campanha eleitoral?

A atuação da Justiça Eleitoral foi um dos pontos positivos: mesmo sob intensos ataques sobre a legitimidade das urnas eletrônicas, aprimorou seus sistemas de auditorias internas e externas a ponto de esvaziar a discussão
Fernando Dilen
É advogado eleitoral

Públicado em 

03 out 2022 às 14:56
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional Crédito: Roque de Sá/ Agência Senado
Dos aspectos positivos deste período eleitoral, destaco a atuação da Justiça Eleitoral, que, mesmo sob intensos ataques sobre a legitimidade das urnas eletrônicas, aprimorou seus sistemas de auditorias internas e externas a ponto de “esvaziar” essa discussão durante o período.
Também se observou quantidade menor de ataques virtuais entre candidatos, o mesmo se refletindo quanto à proibida utilização de “robôs” em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Por oportuno, é salutar o aumento da propaganda virtual pelos candidatos, refletindo em cidades menos poluídas visualmente.
Dos aspectos negativos, a manutenção do “abismo financeiro” entre candidatos que buscam a reeleição e candidatos novatos, bem como a necessidade de se aprimorar as regras para os repasses financeiros às candidaturas de grupos minoritários, especialmente mulheres e candidaturas de negros e pardos.

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Com efeito, quando a lei prescreve que a análise do percentual repassado será feito em nível nacional, restou esvaziada a sua fiscalização durante o pleito eleitoral nos Estados, inviabilizando qualquer atitude de orientação ou preventiva por parte do Ministério Público. Como forma de superar tais questões, muitos analistas entendem que é chegada a hora de impor “reserva mínima de cadeiras” para esses grupos, como é feito em muitos países. 
Ideologicamente, quanto à futura formação dos parlamentos, por mais que a última alteração legislativa tenha buscado privilegiar os “grandes partidos”, aumentando o quociente eleitoral mínimo no caso das “sobras de vagas”, a futura bancada federal capixaba na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa continuou fragmentada, com partidos alinhados ideologicamente à direita e à esquerda.

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Dada a postura dos candidatos a governador e presidente da República, isso deverá ser um problema para os próximos governantes, que deverão dialogar com partidos que não compuseram a sua aliança no período das eleições. Interessante observar que, acaso houvesse um mínimo “espírito colaborativo” entre as agremiações partidárias para o bem comum, seria possível tais acomodações.
Todavia, com os últimos debates aos cargos de governador e presidente, será que podemos esperar um comportamento republicano dos futuros governantes e parlamentares? Deixo a resposta com você leitor.

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