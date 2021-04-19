Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Lei de incentivo é um novo marco para a cultura capixaba
Fabricio Noronha

Artigo de Opinião

É secretário da Cultura do Espírito Santo e vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura
Fabricio Noronha

Lei de incentivo é um novo marco para a cultura capixaba

No primeiro ciclo,  serão R$ 10 milhões destinados à área, o que de cara representa que o investimento em projetos culturais será dobrado, somados aos Editais da Cultura
Fabricio Noronha
É secretário da Cultura do Espírito Santo e vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:11

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:11
Ilustração para lei de incentivo à cultura
Lei sancionada por Casagrande é uma energia extra para os empreendedores da cultura, que impacta, para além da cultura, 66 cadeias produtivas Crédito: Ilustração/Amarildo
Desde que chegamos à Secretaria da Cultura, temos trabalhado incansavelmente em um mantra: diversificar os mecanismos, diversificar as políticas culturais. Estamos agora diante de uma reivindicação histórica e uma conquista que reposiciona a nossa produção cultural: a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), que acaba de ser sancionada pelo governador Renato Casagrande.
A partir dela, empresas devedoras de ICMS, poderão, ao invés de recolher o imposto, apoiar projetos culturais. Serão R$ 10 milhões  em seu primeiro ciclo, o que de cara representa que dobraremos o investimento em projetos culturais, somados aos Editais da Cultura.
A LICC é uma política complementar e uma expressão dessa diversificação de políticas tão necessária. É uma energia extra para os empreendedores da cultura, que impacta, para além da cultura, 66 cadeias produtivas, que estão na base das planilhas de custo dos projetos culturais.

Veja Também

Após 100 dias sem titular, Vitória nomeia secretário de Cultura

Projeto "Agentes do Amanhã" lança oficinas culturais com bolsas de R$ 400

Cultura: Vitória divulga investimentos de mais de R$ 650 mil no 1º trimestre

Estudos importantes, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por exemplo, apontam para o impacto econômico positivo dos projetos culturais, justamente pela sua capacidade de impactar tantas cadeias, gerando emprego, renda e impostos. Tomando o programa de incentivo de ICMS da cultura do governo de São Paulo como objeto, a FGV calculou que mais da metade dos investimentos retorna para o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, superando outros setores tradicionais, como a indústria de fármacos, eletrônicos e veículos, por exemplo. Fora os volumosos retornos no próprio imposto e na geração de postos de trabalho.
A Lei de Incentivo à Cultura Capixaba traz benefícios tanto para as pessoas que vivem da cultura quanto para empresas do setor produtivo que apoiarão os projetos. Ela possibilitará fluidez, continuidade e acesso direto para projetos de médio e grande porte.
Essa construção foi feita a muitas mãos. Desde 2019, temos um grupo de trabalho em conjunto com a Findes, com participação do setor produtivo e de produtores culturais. Conversamos com dezenas de empresas capixabas e nacionais. Grandes investidores em cultura do Brasil aguardam ansiosos a LICC para, de forma corresponsável, investir em grandes programas de fomento à cultura do Espírito Santo.

Veja Também

Secult prorroga prazo de execução de editais da Lei Aldir Blanc

Senado quer prorrogar Lei Aldir Blanc e auxílio emergencial da cultura

A LICC quebra uma barreira invisível no desenvolvimento e fortalecimento da cena criativa local. É através de circuitos, projetos e festivais consolidados e recorrentes que carreiras artísticas, por exemplo, são fortalecidas e ganham escala nacional e internacional.
Outro aspecto muito importante desse investimento será o desenvolvimento regional. A gente sabe o poder que bons projetos culturais têm em desenvolver lugares e potencializar seus ativos históricos e culturais, com impacto direto no turismo e na autoestima da sua população.

LEIA MAIS ARTIGOS

Governo federal mostra descompasso entre a teoria e a prática ambiental

Recuperação judicial é alternativa para enfrentamento da crise

Perceber nossa ignorância é requisito para a busca de conhecimento

Direito do Trabalho deixa de ser exclusivo de quem tem carteira assinada

Como o novo arcabouço legal do gás pode alavancar competitividade do setor

Tópicos Relacionados

Cultura espírito santo Secult Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados