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Secult prorroga prazo de execução de editais da Lei Aldir Blanc

Na prática, isso significa que os contemplados pela lei de incentivo à Cultura no Espírito Santo terão mais prazo para executar os projetos que foram premiados com o recurso federal

Publicado em 17 de Março de 2021 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2021 às 13:18
O Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, é a sede oficial do Executivo do Espírito Santo
O Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, é a sede oficial do Executivo do Espírito Santo Crédito: Christian Diego/Reprodução/Instagram @christiandiego16
O prazo de execução dos editais da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo foi prorrogado para até o próximo dia 1º de junho. A medida foi publicada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), no Diário Oficial do Espírito Santo desta terça-feira (16).
A prorrogação vale para os editais de Artes Integradas e Cultura Digital, cujo prazo original de execução era até o fim deste mês de março. Os projetos contemplados deverão apresentar prestação de contas em até 30 dias após finalizado o prazo de execução previsto. Isso significa que os contemplados pela lei de incentivo terão mais tempo para cumprir com os projetos que foram financiados. 
O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, explica que a prorrogação é importante para o bom andamento dos projetos. “Estamos há meses na batalha pelo adiamento e buscando uma solução junto ao Ministério do Turismo. Ele é fundamental para a plena execução dos projetos. Entretanto, já tomamos medidas locais de adiamento, dentro do nosso alcance para minimizar esse impacto”, pontua.

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Fabricio Noronha ressalta que, a partir de um posicionamento do Governo Federal, será possível que os projetos ganhem mais prazo. “Acompanhamos de perto a angústia dos fazedores da cultura e aguardamos ansiosos a regulamentação da Medida Provisória no Congresso Nacional, que pode acarretar em ainda mais prazo”.

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