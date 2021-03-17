Secult prorroga prazo de execução de editais da Lei Aldir Blanc

O Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, é a sede oficial do Executivo do Espírito Santo Crédito: Christian Diego/Reprodução/Instagram @christiandiego16

O prazo de execução dos editais da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo foi prorrogado para até o próximo dia 1º de junho. A medida foi publicada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), no Diário Oficial do Espírito Santo desta terça-feira (16).

A prorrogação vale para os editais de Artes Integradas e Cultura Digital, cujo prazo original de execução era até o fim deste mês de março. Os projetos contemplados deverão apresentar prestação de contas em até 30 dias após finalizado o prazo de execução previsto. Isso significa que os contemplados pela lei de incentivo terão mais tempo para cumprir com os projetos que foram financiados.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, explica que a prorrogação é importante para o bom andamento dos projetos. “Estamos há meses na batalha pelo adiamento e buscando uma solução junto ao Ministério do Turismo. Ele é fundamental para a plena execução dos projetos. Entretanto, já tomamos medidas locais de adiamento, dentro do nosso alcance para minimizar esse impacto”, pontua.