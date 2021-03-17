"No Limite": Boninho diz quando lista de participantes será divulgada

Boninho, o diretor da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram @jbboninho

O diretor de televisão Boninho, 59, falou sobre a data em que a lista de participantes da nova temporada de No Limite será divulgada. Ele costuma responder internautas nas redes sociais, e em resposta a uma fã, afirmou que os nomes dos competidores irão sair no mês de abril.

Além disso, foi anunciado anteriormente que a edição contaria com ex-BBBs no elenco. O público já cria algumas especulações, e segundo a coluna de Fábia Oliveira, no jornal O Dia, Petrix Barbosa e Lucas Chumbo, ambos da edição 20 do Big Brother, podem estar na mira de Boninho.

Ambos os atletas são tidos como opção. Porém, diferente do surfista Chumbo, Barbosa, que é ginasta, mora nos Estados Unidos. Ele e a modelo alemã Joline Heitmann acabaram de virar pais, com o nascimento de Nia, o que tem levantado comentários de que ele poderia declinar o convite.

O reality será apresentado por André Marques, 41, e após sua estreia, que deve acontecer depois do BBB 21, em maio, deve ficar no ar até julho deste ano. No programa, 18 participantes irão competir pelo prêmio no Ceará, e a temporada contará com 11 episódios.