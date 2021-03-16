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Animação capixaba

Quarta temporada da série 'Irmão do Jorel' ganha data de estreia

Novos episódios da animação criada por Juliano Enrico começam a ser exibidos no dia 2 de abril, no Cartoon Network

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:46
Irmão do jorel
Irmão do jorel: animação segue para mais uma temporada Crédito: Cartoon Network
Pronto, a espera acabou. A aguardada quarta temporada da série Irmão do Jorel tem data de estreia revelada. Será no dia 2 de abril, às 21h, no Cartoon Network. Mas, atenção: antes da exibição dos novos episódios, o canal preparou uma maratona com seleção de episódios da temporada anterior.
Ao todo, a nova temporada de Irmão do Jorel terá 26 episódios, mas só 13 estreiam nessa primeira leva em abril. O primeiro a ser exibido é Em Busca do Edson Perdido, mais o curta-metragem Edzone, produzido por Alexis Moyano.
Uma das animações brasileiras de maior sucesso e distribuída para outros países, Irmão do Jorel conquistou a criançada, mas também caiu nas graças dos mais grandinhos. Em cada episódio, acompanhamos o cotidiano de uma família, excêntrica por sinal, que vive no Brasil dos anos 1980.
Criada por Juliano Enrico, a premiada série Irmão do Jorel mostra as aventuras desse menino, o protagonista, que não sabemos o nome, apenas que ele é o tal do irmão do Jorel. Ele vive à sombra desse seu irmão, que é tão famoso na escola, no bairro, que faz com que ninguém chame o trate pelo seu nome, só o chamando de irmão do Jorel.
Todos os personagens da série têm alguma característica específica, que faz com que ganhem destaque. Entre eles, uma das paixões dos fãs e das redes sociais é, sem dúvida, a Vovó Juju. Uma senhorinha amável, simples, sem maldade alguma e que ama cuidar e alimentar a família e os netos, especialmente o irmão do Jorel, sempre tendo a oferecer um delicioso abacate.
Os episódios seguintes serão apresentados todas as quartas-feiras, às 17h45, a partir do dia 7.
  • Quem são os personagens da série Irmão do Jorel:
  • Irmão do Jorel
  • Lara
  • Steve Magal
  • Jorel
  • Vovó Juju
  • Gesonel
  • Ana Catarina
  • Vovó Gigi
  • Seu Edson
  • Dona Danuza
  • Nico

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