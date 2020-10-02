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'Irmão do Jorel' participa de campanha da ONU contra fake news

Animação capixaba, exibida pelo Cartoon Network, terá seu protagonista vivendo situações inusitadas, e até engraçadas, causadas pela desinformação sobre o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 18:55

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:55

Irmão do jorel
Irmão do jorel: personagens aparecerão em tirinhas sobre os impactos da desinformação Crédito: Cartoon Network
O canal Cartoon Network anunciou uma parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, para ajudar no combate à desinformação. A ação começou na quarta-feira, 30, e conta com a publicação de tirinhas mostrando personagens de desenhos animados do canal lidando com informações falsas na pandemia.
As tirinhas serão publicadas nas redes sociais da ONU Brasil, do Cartoon Network Brasil e dos desenhos Zuzubalândia e Gui e Estopa. Além dos personagens dessas duas séries, também aparecerão nas tirinhas os personagens de Irmão do Jorel.
A ideia é mostrar os personagens passando por situações inusitadas, e até engraçadas, geradas por informações falsas na internet, tendo também um caráter educativo para mostrar que nem tudo que está na internet e nas redes sociais é verdadeiro.
A iniciativa faz parte do projeto Verificado, idealizado pela ONU e realizado em todo o mundo. Ele conta com um site em que são disponibilizadas informações verificadas e transmitidas pela própria ONU, de modo a combater a desinformação durante a pandemia do novo coronavírus.

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