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Projeto "Agentes do Amanhã" lança oficinas culturais com bolsas de R$ 400

Inscrições para os cursos Políticas Públicas Culturais e Protagonismo da Juventude e Comunicação e Marketing Cultural começam neste sábado (10), seguindo até 18 de abril
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

09 abr 2021 às 16:11

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 16:11

Projeto
Projeto "Agentes do Amanhã" lançam oficinas culturais para jovens de comunidades de risco social Crédito: Pexels/Kaboompics
Preparar e estimular o jovem - especialmente o morador de locais considerados de risco e vulnerabilidade social - a trabalhar com cultura, tornando-se um profissional da área.
Esse é o objetivo do projeto "Agentes do Amanhã – Trilhas da Cultura", que está promovendo cinco oficinas nas áreas de Políticas Públicas Culturais; Comunicação e Marketing Cultural; Elaboração, Gestão e Prestação de Contas de Projetos Culturais; Empreendedorismo Cultural; e Mercado e Economia Criativa.
As inscrições para os cursos de Políticas Públicas Culturais e Protagonismo da Juventude, com Erlon Paschoal, e Comunicação e Marketing Cultural, com Tereza Dantas e Karola Balves, começam neste sábado (10) e seguem até o dia 18, pela internet. Em breve, os organizadores devem divulgar as datas para o início das matrículas para as demais oficinas. 
Cada aluno selecionado receberá uma bolsa de R$ 400,00. As aulas serão gratuitas e em formato remoto (on-line), por meio da plataforma Zoom, entre os meses de abril e maio. A lista com os selecionados será divulgada no dia 20.  
Podem participar agentes e produtores culturais entre 16 e 29 anos, moradores da periferia da Grande Vitória, priorizando residentes de bairros de alta vulnerabilidade social abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico.

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Produtora das oficinas, Simone Marçal acredita que a inciativa serve para desenvolver o fazer cultural na vida desses agentes. " Os cursos vão oportunizar conhecimento a jovens que são agentes em seus territórios e muitas vezes não tem acesso à capacitação. Além disso, temos o desejo de ampliar a entrada deles no mercado cultural, com conhecimento e novas possibilidades de ação", aponta.
Cada participante poderá se inscrever em até três oficinas. Um detalhe importante: a bolsa se limita a três cursos. Para as demais formações, o aluno receberá apenas um certificado.
As aulas de Políticas Públicas Culturais e Protagonismo da Juventude começam em 26 de abril e seguem até 17 de maio. Por sua vez, a oficina de Comunicação e Marketing Cultural começa dia 27, seguindo até 18 de maio.

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Apostando no caráter plural do fazer cultura, o projeto "Agentes do Amanhã" destinou 50% das vagas para mulheres, negros, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência.
"A ideia é valorizar a diversidade, promovendo uma ação de empoderamento com uma visão ampla, além, é claro, de garantir o acesso de todos ao projeto", complementa Simone Marçal.
  • AGENTES DO AMANHÃ – TRILHAS DA CULTURA
  • Oficinas: Produção Cultural e Protagonismo da Juventude e Comunicação e Marketing Cultural
  • Vagas: 30, em cada oficina
  • Bolsa: R$ 400,00 por aluno, em cada oficina
  • Perfil do participante: Agente produtor cultural entre 16 e 29 anos, morador da periferia da Grande Vitória, priorizando moradores de bairros de alta vulnerabilidade social abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico
  • Inscrição: a partir de 10 de abril, seguindo até o dia 18, pela internet

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