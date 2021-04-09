Picadeiro vai para a web com mostra de palhaçaria on-line e festival de circo

Primeira edição do "Moqueca de Palhaço", presencial em 2019, no Gala 7 Crédito: Patrick Lurentt/Divulgação

O circo pulou para as telas, assim como diversas atividades culturais em meio à pandemia do novo coronavírus. A diversão e arte entregues por palhaços, trapezistas, contorcionistas e demais artistas do picadeiro está com tudo no Espírito Santo.

De acordo com Amora Gasparini, uma das organizadoras do projeto, o objetivo é proporcionar a propagação da arte do palhaço no Estado, além do encontro de palhaços entre mestres convidados de outros locais do Brasil e artistas capixabas para a troca de conhecimentos e experiências.

"O Moqueca de Palhaço é uma proposta voltada para a potencialização da arte feita por palhaços locais, em uma cidade ainda com pouco movimento circense e teatral realizado na rua", detalha Gasparini.

Dose Dupla, espetáculo que abriu o Moqueca em 2021. Na foto, Chabeli e Cachoeira Crédito: Victor Faro

E os apaixonados pelo circo já podem conferir o conteúdo da programação nas redes. A agenda do evento está recheada de convidados, como o mestre de congo Renato Santos, do Grupo Viramundo de Congo, localizado no Centro de Vitória. Ele lecionará a oficina “Saberes do Congo”, no sábado (10).

Outras oficinas também irão compor o quadro: “Comicidade Física”, com Carlitos Cachoeira; “Maquiagem e Indumentária”, com Rodrigo Robleno; e “Caminhos do Poder”, com Amora Gasparini. Todas elas terão suas inscrições abertas na segunda-feira que as antecede. Dos alunos que se inscrevem, 30 serão efetivados para participar em cada oficina.

Já as mesas têm suas conversas mediadas por Amora Gasparini e Carlitos Cachoeira, também contando com convidados, como Erminia Silva (SP); Richard Riguetti (RJ); Rodrigo Robleno (MG); e Junio Santos (RN). Para completar, o festival ainda tem espetáculos de As Marias da Graça (RJ), primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil; Coletivo Nopok (RJ); e Casa do Palhaço (SC).

“A recepção tem sido bem calorosa. Sentimos que o público tem necessitado sorrir em dias tão sombrios. Matar a saudade de eventos como festivais e movimentar com atividades, mesmo que online”, comenta Amora.

O evento está sendo realizado com recursos do Funcultura, através do edital emergencial da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.

OPORTUNIDADE PARA OS ARTISTAS E MAIS CIRCO

E não para por aí, outro evento circense no Estado é o “1º Festival de Premiação Circense do Espírito Santo”, realizado pelo circo Le Peppe, também com recursos da Lei Aldir Blanc. O evento visa além de levar entretenimento ao público, incentivar os artistas da área que estão sofrendo com a pandemia. Suas inscrições estarão abertas a partir da semana que vem, indo até o dia 20 de maio, no site do festival.

"Esse evento é de extrema importância para as famílias circenses capixabas, devido ao tanto de tempo parados por causa da pandemia. Muitos artistas estão vivendo de doações, vendendo água nos sinais, fazendo bicos domésticos e muitos passando bastante necessidade com seu circo", pontua o palhaço Wender Caitano, o próprio Le Peppe.

Sendo dividido em quatro categorias, Aéreo, Solo, Cômico e Ineditismo, o concurso irá selecionar 10 participantes para cada uma delas, que já estarão levando R$ 150 reais por estarem na competição. Esses artistas estarão concorrendo aos três primeiros lugares em cada categoria, que irão ganhar, respectivamente: R$ 3.000,00; R$ 2.000,00; e R$ 1.000,00. Os vencedores serão escolhidos através de juri popular, sendo que a votação também será feita no site da iniciativa

No centro https://www.agazeta.com.br/entretenimento/cultura/mostra-de-danca-es-leva-120-trabalhos-de-seis-estados-para-a-internet-0421 Crédito: Spotinik

“O circo é a mãe de todas as artes. Pensando em trazer dança, música e teatro para o festival, criamos o 'Ineditismo', ou seja, essas artes com seguimentos circenses”, pondera Wender sobre a quarta categoria, que, por ser nova, pode não ser de conhecimento do público. Resumidamente, é uma categoria em que um profissional dessas outras artes embebe o circo em sua apresentação, mesclando técnicas.

Com idade de participação livre, os artistas interessados devem residir no ES ou estarem com o seu circo na cidade para integrarem o festival, de acordo com Caitano. Além disso, é necessário enviar seu vídeo filmado na horizontal no ato da inscrição. Vale ressaltar que é permitida a inscrição de um mesmo artista em diferentes categorias, embora o mesmo só possa ganhar em uma delas, como explica o palhaço.

Para a escolha dos participantes, Caitano conta que serão avaliados pela equipe do circo Le Peppe o cenário, luz , som, o formato do vídeo (que deve ser MP4) e se a orientação horizontal foi seguida.

A transmissão gratuita do evento será feita no canal no YouTube do festival e ocorrerá nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de maio, sempre às 19h, sendo o último dia dedicado aos ganhadores.

MOQUECA DE PALHAÇO

10/04 (Sábado):



Oficina: Saberes Do Congo, às 10h

Saberes Do Congo, às 10h Inscrição: no link

no link Oficina: Comicidade Física, às 14h

Comicidade Física, às 14h Inscrição: no link

no link Mesa: “Os Palhaços Do Nosso Povo”, Com Rodrigo Robleno (MG) e Junio Santos (RN), às 17h

“Os Palhaços Do Nosso Povo”, Com Rodrigo Robleno (MG) e Junio Santos (RN), às 17h Espetáculo: “Cabaré Flutuante”, números com artistas locais, às 20h





“Cabaré Flutuante”, números com artistas locais, às 20h 11/04 (Domingo):

Oficina: Saberes Do Congo, às 10h

Saberes Do Congo, às 10h Oficina: Comicidade Física, às 14h

Comicidade Física, às 14h Espetáculo: “Cabaré Capixaba”, números com crtistas locais, às 20h





“Cabaré Capixaba”, números com crtistas locais, às 20h 17/04 (Sábado):

Oficina: Maquiagem e Indumentária Do Palhaço, às 10h

Maquiagem e Indumentária Do Palhaço, às 10h Oficina: Caminhos Do Poder, às 14h

Caminhos Do Poder, às 14h Espetáculo: “Vira Lata – O Palhaço Tá Solto!”, de Rodrigo Robleno (MG), às 17h

“Vira Lata – O Palhaço Tá Solto!”, de Rodrigo Robleno (MG), às 17h Espetáculo: “Tem Areia No Maiô”, de As Marias Da Graça, às 21h





“Tem Areia No Maiô”, de As Marias Da Graça, às 21h 18/04 (Domingo):

Oficina: Maquiagem e Indumentária Do Palhaço, às 10h

Maquiagem e Indumentária Do Palhaço, às 10h Oficina: Caminhos do Poder, às 14h

Caminhos do Poder, às 14h Mostra De Repertório Lacarta: “Era Solo Que Me Faltava”, às 18h

“Era Solo Que Me Faltava”, às 18h Mostra De Repertório Lacarta: “O Serrote De Chabeli”, às 20h





“O Serrote De Chabeli”, às 20h 24/04 (Sábado):

Cortejo Virtual: “A Congada do Viramundo”, às 11h

“A Congada do Viramundo”, às 11h Espetáculo: “Bom Apetite”, de Casa Do Palhaço (SC), às 18h

“Bom Apetite”, de Casa Do Palhaço (SC), às 18h Espetáculo: “Gala 7”, Com mestres e mestras da palhaçaria nacional, às 20h





“Gala 7”, Com mestres e mestras da palhaçaria nacional, às 20h 25/04 (Domingo):

Festa Virtual de Encerramento: “L.A.R. – Latinoamérica Resiste!”, às 16h

1º FESTIVAL DE PREMIAÇÃO CIRCENSE DO ESPÍRITO SANTO