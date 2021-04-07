Culturada Viral Virtual leva quase 20h de artes do ES ao YouTube

A terceira edição do evento (foto) aconteceu em 2016 e também reuniu apresentações de artistas na Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Entre os dias 9 e 11 de abril, a quarta edição do Culturada Viral Virtual vai promover apresentações de quase 100 artistas espalhados em mais de 40 atrações com shows de graça pelo YouTube . O projeto abarcará, ainda, exibição de filmes, bate-papo com especialistas de áreas da cultura e aulas de gastronomia. Ao todo, quase 20h de live serão transmitidas e praticamente todo o conteúdo ficará disponível na plataforma de vídeos de forma permanente após a estreia.

Segundo Lena Cogo, uma das idealizadoras do movimento que nasceu na Barra do Jucu, em Vila Velha, tudo começou com o objetivo de ocupar a região canela-verde para combater a violência. Neste ano, o evento teve que ir para a internet por conta da pandemia da Covid-19, mas também conta com parte de sua ação nas ruas do bairro. Mais de dez muros do local foram pintados por artistas capixabas e dão cor à programação que começa na próxima sexta (9).

Artistas fazem pinturas em muros da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

“Nossa ideia sempre foi promover um movimento que toda a comunidade pudesse participar. Dessa forma, as pessoas saíam de casa e prestigiavam a programação ao invés de ficar dentro de suas residências com medo da violência. A cada ano escolhemos um tema para os artistas contemplarem. Desta vez, na primeira edição virtual do movimento, vamos falar da diversidade”, complementa.

Neste momento, Lena destaca que a captação de recursos via Lei Aldir Blanc para que o festival acontecesse também foi de grande valia, já que os artistas estão há mais de 1 ano sem trabalho. O dinheiro foi distribuído aos participantes do projeto em forma de cachê e a prioridade foi para fazedores da cultura que vivem na região.

Segundo a idealizadora, por já ser a quarta edição, a direção do movimento possuía um mapa cultural da Barra, o que facilitou o processo de montagem da programação e patrocínio das apresentações. “E não é só os quase 100 artistas que nós vamos contemplar de forma direta, mas também os profissionais do entretenimento", reitera.

"Ficamos muito felizes de conseguirmos compartilhar tanto a reprodução desse recurso. Quando pensamos em captar a Lei Aldir Blanc era justamente isso que a gente queria, contemplar a maior quantidade de pessoas com os cachês e da forma mais igual possível " Lena Cogo - Idealizadora

Para a idealizadora, a mensagem de diversidade se fortalecerá não só com esse contingente de ritmos diferentes que poderão ser vistos e ouvidos, mas também com os braços da cultura que o movimento conseguiu englobar desta vez. “Falamos e contemplamos pessoas que são mais ligadas ao esporte, música, cinema, os artistas propriamente ditos... A gente quis ter essa pluralidade de gente, até mesmo com bate-papo sobre carnaval, bate-papo com gente que vai conversar sobre todos os temas sensíveis da Barra e da nossa história”, conclui.

E finaliza: “Além de exaltar a nossa cultura, nossa história, o movimento fortalece todos esses aspectos com a quarta geração de moradores da Barra, que tem no máximo a faixa dos 25 anos. Eles se interessam pela história, pela cultura e esse tipo de evento promove isso, deixa um legado. E isso é muito importante, que é o que fica após o movimento por si só”.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (9)



20h às 22h: Abertura e história da Culturada Viral; Apresentação do Carnaval da Terceira Juventude e homenagem a Seu Chiquinho; Roda de conversa sobre a Terceira Juventude e o Bloco das Ciganas; Bate papo com Sr. Calazans – Musica, memória e carnaval; Exibição do documentário e homenagem a Dona Darcy, a Matriarca do Congo, de Marcos Valério Guimarães e Lucas Bonini, realizado por alunos da Escola Maria Ermelina Mascarenhas Barcellos da Barra do Jucu; Apresentação banda de congo Mestre Honório; Apresentação Musical da Banda Casaca.



SÁBADO (10)

10h às 11h: Abertura da exposição do Projeto Galeria Livre de Arte da Barra do Jucu, com homenagem especial ao diretor de teatro Paulo de Paula e ao Seu Zé de Lora; Roda de Conversa sobre o Artesanato produzido na Barra do Jucu.

Abertura da exposição do Projeto Galeria Livre de Arte da Barra do Jucu, com homenagem especial ao diretor de teatro Paulo de Paula e ao Seu Zé de Lora; Roda de Conversa sobre o Artesanato produzido na Barra do Jucu. 11h às 12h: Oficinas de Gastronomia: Guaibira Salgada com banana da terra, por Dona Marione dos Santos Regis, a Dona Ione; Frango Acebolado, por Otaviano Marques Cavalcante, o Rabicó, e Tânia Gervásio; Escondidinho de Fruta Pão com Camarão, por Nelson Abelha Novaes.

Oficinas de Gastronomia: Guaibira Salgada com banana da terra, por Dona Marione dos Santos Regis, a Dona Ione; Frango Acebolado, por Otaviano Marques Cavalcante, o Rabicó, e Tânia Gervásio; Escondidinho de Fruta Pão com Camarão, por Nelson Abelha Novaes. 14h: Roda de Conversas e exibição de registros sobre o Carnaval da Barra, com os carnavalescos Bloco Surpresa, Bloco Tradição, Bloco dos Arteiros e Bloco dos Mascarados.

Roda de Conversas e exibição de registros sobre o Carnaval da Barra, com os carnavalescos Bloco Surpresa, Bloco Tradição, Bloco dos Arteiros e Bloco dos Mascarados. 15h: Roda de Conversa e exibição de registros da Folia de Reis da Barra do Jucu; Roda de Conversa e exibição de registros do Teatro da Barra; Exibição do filme Baseado na Liberdade, de Patrick Muniz.

Roda de Conversa e exibição de registros da Folia de Reis da Barra do Jucu; Roda de Conversa e exibição de registros do Teatro da Barra; Exibição do filme Baseado na Liberdade, de Patrick Muniz. 16h: Exibição do filme documentário Mestre Alcides, de Inara Novaes; Apresentação da banda de congo Mestre Alcides.

Exibição do filme documentário Mestre Alcides, de Inara Novaes; Apresentação da banda de congo Mestre Alcides. 17h: Exibição do filme animação A Baleia e o Tesouro, do Instituto Marlin Azul, produzido por alunos da Emef Tuffy Nader; Apresentação Musical de Xavi, Felipe Izar, João Bernardo e Natalia Arrivabene.

Exibição do filme animação A Baleia e o Tesouro, do Instituto Marlin Azul, produzido por alunos da Emef Tuffy Nader; Apresentação Musical de Xavi, Felipe Izar, João Bernardo e Natalia Arrivabene. 18h: Apresentação Musical da banda Samba Soul; Apresentação de dança tribal com Henrique Icsander.

Apresentação Musical da banda Samba Soul; Apresentação de dança tribal com Henrique Icsander. 19h: Exibição do Filme Procurando Madalena, de Ricardo Sá; Apresentação musical de Diego Lyra; Apresentação musical de Inara Novaes; Apresentação musical da Banda Siri de Tamanco.

O artista Diego Lyra Crédito: Reprodução/Instagram @_diegolyra

DOMINGO (11)

15h: Bate Papo sobre Esporte no Barrão com Neimara Carvalho, Anderson Pinto Santos, o Gordinho bodyboard, Krystian Kymerson e Kauai Cogo; Roda de Conversas e exibição de Registros do Coral Canta Barra; Declamação de Poesias de Marilena Sonegueth e crianças da Barra.

Bate Papo sobre Esporte no Barrão com Neimara Carvalho, Anderson Pinto Santos, o Gordinho bodyboard, Krystian Kymerson e Kauai Cogo; Roda de Conversas e exibição de Registros do Coral Canta Barra; Declamação de Poesias de Marilena Sonegueth e crianças da Barra. 16h: Apresentação da banda de congo Tambor Jacarenema; Apresentação musical da dupla Alex Raupp e Érica Carneiro.

Apresentação da banda de congo Tambor Jacarenema; Apresentação musical da dupla Alex Raupp e Érica Carneiro. 17h: Roda de Conversa e exibição de registros do Sarau Poético Domingo De Versos; Exibição do filme Os Mascarados da Barra do Jucu, de Carmen Filgueiras; Apresentação musical da dupla Jacque Hermílio e Sheyla de Paula.

Roda de Conversa e exibição de registros do Sarau Poético Domingo De Versos; Exibição do filme Os Mascarados da Barra do Jucu, de Carmen Filgueiras; Apresentação musical da dupla Jacque Hermílio e Sheyla de Paula. 18h: Apresentação Musical da Banda Barratuque; Exibição do Filme Uma Prosa com Zé de Lora – de Claudio Vereza.

Apresentação Musical da Banda Barratuque; Exibição do Filme Uma Prosa com Zé de Lora – de Claudio Vereza. 19h: Exibição do Filme Guri, de Adriano Monteiro ; Discotecagem com Nelson Abelha Novaes; Encerramento da Culturada Viral Virtual 2021.

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