Sambasoul lança música que fala de amores de shows no ES

Rafael Valadares, Raul Mesquita e Lucas de Carvalho: os músicos do Sambasoul Crédito: Fabricio Decuzzi

Durante as várias apresentações que o grupo Sambasoul fez pelo Espírito Santo algumas histórias de amor marcaram a memória dos integrantes da banda – Raul Mesquita, Lucas de Carvalho e Rafael Valadares. Tanto que, nesta sexta-feira (9), os músicos lançam “Taí”, novo single com clipe que vai falar do “amor de Sambasoul”.

"A gente brinca com essa coisa de amor de carnaval, falando que nós temos o amor de Sambasoul, que é aquele amor que você se apaixona em um show nosso, na noite, ou amor de amigo que você não via há tempos e reencontra na nossa apresentação. A gente chamou assim e vem trabalhando nessa campanha nas redes sociais há algum tempo”, detalha Raul, em bate-papo com A Gazeta.

Segundo ele, já teve até pedido de casamento que rolou ao vivo durante um dos encontros: “A gente recebeu muitas histórias assim pela web, inclusive de um casal de namorados que falaram que ele, o namorado, pediu a namorada em casamento no nosso show. E a gente lembra disso, claro. A gente lembra que tinha uma movimentação na plateia rolando e pedimos para ele subir ao palco. Ele subiu, se ajoelhou, pediu ela em casamento... E ficamos uns 15 minutos todos envolvidos ali na história dos dois”, conta, com saudosismo.

“E nós estamos muito tristes de não podermos ter esse contato com o público nesse momento em que estamos lançando coisa nova, mas sabemos da importância dos cuidados que temos que ter. Temos certeza que, depois, vamos fazer muitos encontros, rodar o Espírito Santo e viver tudo aquilo o que a gente vivia e amava viver antes”, corrobora.

Mas a ânsia de colocar a banda na rua não é para menos. Nesse single, o grupo está experimentando um pouco do que já vinha fazendo há um tempo: a exaltação da própria história por meio da arte. Tanto que os versos querem, realmente, remeter os ouvintes à atmosfera dos shows do Sambasoul. De autoria do próprio Raul e do músico Diego Lyra, a canção também tem clipe que vai ao ar no YouTube na mesma data.

“Nós gravamos no dia em que fizemos uma live lá atrás. Aproveitamos que estávamos com o grupo todo junto, com a estrutura toda montada e gravamos. Por isso, mostramos mais a banda no clipe. Não tem uma retratação de nenhum caso de amor, como os que recebemos e falamos nas redes. Mas é por cuidado com a Covid-19 e por respeito a quem nos acompanha e a quem está com a gente nesse projeto”, pondera.