'Entulho da ditadura' precisa ser sepultado para preservar democracia

Um exemplo é a criminalização da disseminação massiva de fake news quando tal ato seja capaz de colocar em risco a higidez de um processo eleitoral (pena de 3 a 6 anos), um fenômeno recentemente observado no Reino Unido (2016), Estados Unidos (2016) e Brasil (2018). Outro ponto de extrema relevância é que o direito de manifestação agora se encontra mais resguardado e atuar no sentido de impedir seu exercício implicará no cometimento de crime.

A situação será ainda mais grave quando o delito for praticado por funcionário público, acarretando na perda do cargo (quando civil) e da patente (militar), além de aumentar a pena de prisão em um terço e metade, respectivamente. Também vale destacar que algumas condutas já criminalizadas tiveram seus textos renovados e penas majoradas, como atos violentos que visem à perturbação das eleições, a abolição do Estado Democrático de Direito ou que atentem contra a integridade nacional.