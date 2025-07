Como San Sebastián e Vancouver, Vitória avança na requalificação de espaços públicos

Vitória, capital do Espírito Santo, atravessa um dos momentos mais promissores e desafiadores de sua história contemporânea. Cidade insular, com território limitado e extensas áreas de preservação ambiental, Vitória inicia um novo ciclo de desenvolvimento econômico — de forma planejada, inteligente e profundamente conectada ao bem-estar das pessoas.



Assim como San Sebastián, que transformou sua orla em símbolo de excelência urbana e turística, e Vancouver, que converteu restrições ambientais em liderança global em qualidade de vida, Vitória trilha um caminho que alia urbanismo moderno, sustentabilidade e valorização do território como estratégias de futuro.

Essa nova etapa não nasce do acaso: é fruto de um trabalho conjunto entre gestão municipal, iniciativa privada, sociedade civil e, de forma decisiva, da atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade, que vem estabelecendo pontes estratégicas e articulações relevantes em todos esses investimentos, especialmente ao longo dos últimos anos.

Seu trabalho conecta visões públicas e privadas, garantindo que cada projeto avance de forma integrada e potencialize resultados de longo prazo. O resultado é uma cidade mais dinâmica que fortalece a confiança para novos investimentos e posiciona a cidade de forma mais inclusiva e sintonizada com as tendências globais de sustentabilidade, inovação e qualidade de vida.

Em Vitória, desenvolvimento econômico e planejamento urbano caminham juntos. Projetos de requalificação de espaços públicos, mobilidade inteligente e valorização ambiental sustentam a chegada de novos empreendimentos e o fortalecimento de setores estratégicos como tecnologia, serviços, turismo e economia criativa.

O plano de requalificação do centro histórico, já em execução, é um exemplo dessa conexão virtuosa. Ao transformar a região central em um polo contemporâneo de cultura, comércio, moradia e convivência, a cidade resgata o valor simbólico daquele território e cria condições para que novos empreendimentos se instalem e movimentem a economia local.

Essa lógica se expande com o novo Centro Náutico, que está em construção na Praça dos Namorados e na Praça dos Desejos. Mais do que uma obra de infraestrutura, o projeto materializa um conceito: valorizar a vocação marítima, estimular práticas esportivas, atrair turismo náutico, fortalecer a economia do mar e reposicionar Vitória como destino nacional de lazer e qualidade de vida.

Essa e outras iniciativas têm sido elaboradas com intensa participação social — um princípio de governança que a Secretaria de Desenvolvimento tem fomentado de forma consistente.

Outro investimento de grande repercussão é o mergulhão que já está em construção na Praia de Camburi. Além de reorganizar o trânsito e melhorar a mobilidade urbana, a obra abre possibilidades de reocupação qualificada das áreas públicas ao seu entorno. A nova configuração urbana permitirá ampliar calçadas, criar espaços de convivência, incentivar a atividade econômica e melhorar o acesso de moradores e turistas à orla mais conhecida de Vitória.

Somado a esses investimentos, integra-se o grande movimento do projeto “Vitória de Frente para o Mar”. Vitória compreende que seu patrimônio ambiental, sua paisagem costeira e sua tradição cultural ligada ao mar não são apenas atributos turísticos: são diferenciais estratégicos que impulsionam a economia e oferecem uma qualidade de vida singular.

A cidade também projeta seu futuro como polo de inovação e formação de talentos digitais, inspirando-se em referências como o Porto Digital, em Recife, e Aveiro, em Portugal.

Vitória está escrevendo um novo capítulo, que une desenvolvimento econômico sólido, inovação urbana e respeito ao território. No Centro Náutico, no mergulhão ou na requalificação do centro histórico, a cidade reafirma seu compromisso com o futuro. E, ao fazer isso, prova que é possível crescer com inteligência, responsabilidade e propósito — tornando-se referência nacional em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.

