Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Anuário
  • Transcol verde: ES testa ônibus elétrico e quer usinas solares em terminais
Apresentação do ônibus elétrico do sistema Transcol Vitor Jubini
Anuário 2022

Transcol verde: ES testa ônibus elétrico e quer usinas solares em terminais

Sistema Transcol ganhou, além de veículos elétricos, unidades híbridas movidas a gás. Meta é reduzir emissão de gases do efeito estufa pelo sistema de transporte público

Vinicius Zagoto

Repórter

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 07:59

Publicado em

28 dez 2022 às 07:59
Apresentação do ônibus elétrico do sistema Transcol
Espírito Santo iniciou renovação da frota do transporte público com ônibus elétricos e híbridos Crédito: Vitor Jubini
Mais silenciosos, econômicos e com menos emissões de poluentes na atmosfera. São esses os benefícios dos ônibus elétricos e híbridos que passaram a compor a frota do Sistema Transcol, na Grande Vitória, em 2022. A chegada dos novos veículos faz parte do planejamento do governo estadual de testar a eficiência de modelos mais sustentáveis. É apenas o início da transformação prevista para o transporte público capixaba.
O Sistema Transcol conta hoje com 1,6 mil veículos e atende, em média, 624 mil passageiros em toda a Região Metropolitana. Dados da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) dão conta de que os coletivos percorrem 350 mil quilômetros por dia, em 25 mil viagens diárias, divididas em 375 linhas.
A maioria dos 1,6 mil veículos é a diesel, emitindo gases tóxicos em abundância todos os dias, como monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, que, além de contribuírem para a degradação da camada de ozônio, podem provocar doenças ao serem inalados.

Veja Também

Especialistas apontam quais devem ser as prioridades do ES nos próximos anos

Fazer mais com menos recursos é desafio para o ES em 2023

Mudança na frota

Para mudar essa realidade, o governo capixaba investiu na compra de veículos mais sustentáveis, apostando nos modelos híbrido e elétrico.
O veículo híbrido foi plotado com a identidade visual do Sistema Transcol, mas diferente do azul tradicional do transporte público na Grande Vitória, recebeu a tonalidade verde. Esse modelo, além do diesel, pode usar gás durante o percurso.
Já o elétrico, recebeu a tonalidade azul-escuro e verde-escuro. Além de trazer mais economia aos consórcios de ônibus da Grande Vitória, em relação à compra de combustível, esse modelo não emite nenhum gás poluente.
O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a proposta do governo do Estado é testar o desempenho dos veículos para planejar uma renovação sustentável da frota do Sistema Transcol nos próximos anos.
“A gente já prevê essa sustentabilidade, tanto a questão do combustível fóssil, com os ônibus elétricos, como em relação à poluição sonora. É todo um conjunto. Estamos testando várias tecnologias para que possamos ter mais sustentabilidade. Já chegaram três elétricos e o híbrido (são ao todo quatro), que são o futuro da frota alimentadora”, destaca.
Além dos veículos, o Estado está instalando novos painéis fotovoltaicos nos terminais do Transcol, com o objetivo de fazer os espaços funcionarem com energia solar.
Fábio Damasceno, Secretário de Mobilidade e Infraestrutura
Fábio Damasceno, Secretário de Mobilidade e Infraestrutura Crédito: Divulgação/ Secom
"Estamos testando várias tecnologias para que possamos ter mais sustentabilidade. Já chegaram três [ônibus] elétricos e o híbrido, que são o futuro da frota alimentadora "
Fábio Damasceno - Secretário de Mobilidade e Infraestrutura

1.60

É o número de veículos do Transcol. A maioria deles tem combustão a diesel

Veja Também

Turismo verde do ES entra na rota de quem quer ficar perto da natureza

Consumidores estão atentos a questões ambientais e sociais antes de comprar

Diferenciais

Os ônibus elétricos que já circulam no Espírito Santo são fruto de tecnologia totalmente nacional e os primeiros dessa categoria fabricados na América Latina.
Segundo informações da montadora Caio, os veículos contam com catraca eletromecânica e validador eletrônico, preparação para a instalação de microcâmeras, monitor, sistema GPS e Wi-Fi. E existe também a exibição de itinerários eletrônicos posicionados em diferentes pontos da carroceria, para que os passageiros possam ter maior visibilidade das informações.
Os cinco veículos ecológicos colocam o Espírito Santo em sintonia com os movimentos sustentáveis de outras capitais ao redor do planeta. Mas é apenas o início de uma grande jornada.
A presidente da Eletra, empresa integradora e responsável pela montagem dos ônibus, Milena Braga Romano, destaca a importância de dar os primeiros passos. “É o início de um grande desenvolvimento para a mobilidade urbana. A transição do diesel para o elétrico exige desafios, como toda mudança, desafios estes que precisam ser enfrentados”, afirma.

Ônibus elétrico em números

2 HORAS

PARA SER TOTALMENTE RECARREGADO

250 KM

DE AUTONOMIA

93 PASSAGEIROS

EM CADA VEÍCULO

LEIA MAIS

Nova geração pressiona empresas a adotarem agenda sustentável e social

Empreendedores capixabas vivem missão de salvar o planeta

Alimentação e saúde em dia inspiram novos negócios de tecnologia no ES

Startups transformam o mundo corporativo e o dia a dia das pessoas

Bancos do ES têm linhas de crédito para financiar a revolução verde

A Gazeta integra o

Saiba mais
Sistema Transcol Transporte público Anuário Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados