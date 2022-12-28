Transcol verde: ES testa ônibus elétrico e quer usinas solares em terminais

Espírito Santo iniciou renovação da frota do transporte público com ônibus elétricos e híbridos Crédito: Vitor Jubini

Mais silenciosos, econômicos e com menos emissões de poluentes na atmosfera. São esses os benefícios dos ônibus elétricos e híbridos que passaram a compor a frota do Sistema Transcol, na Grande Vitória, em 2022. A chegada dos novos veículos faz parte do planejamento do governo estadual de testar a eficiência de modelos mais sustentáveis. É apenas o início da transformação prevista para o transporte público capixaba.

O Sistema Transcol conta hoje com 1,6 mil veículos e atende, em média, 624 mil passageiros em toda a Região Metropolitana. Dados da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) dão conta de que os coletivos percorrem 350 mil quilômetros por dia, em 25 mil viagens diárias, divididas em 375 linhas.

A maioria dos 1,6 mil veículos é a diesel, emitindo gases tóxicos em abundância todos os dias, como monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, que, além de contribuírem para a degradação da camada de ozônio, podem provocar doenças ao serem inalados.

Mudança na frota

Para mudar essa realidade, o governo capixaba investiu na compra de veículos mais sustentáveis, apostando nos modelos híbrido e elétrico.

O veículo híbrido foi plotado com a identidade visual do Sistema Transcol, mas diferente do azul tradicional do transporte público na Grande Vitória, recebeu a tonalidade verde. Esse modelo, além do diesel, pode usar gás durante o percurso.

Já o elétrico, recebeu a tonalidade azul-escuro e verde-escuro. Além de trazer mais economia aos consórcios de ônibus da Grande Vitória, em relação à compra de combustível, esse modelo não emite nenhum gás poluente.

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a proposta do governo do Estado é testar o desempenho dos veículos para planejar uma renovação sustentável da frota do Sistema Transcol nos próximos anos.

“A gente já prevê essa sustentabilidade, tanto a questão do combustível fóssil, com os ônibus elétricos, como em relação à poluição sonora. É todo um conjunto. Estamos testando várias tecnologias para que possamos ter mais sustentabilidade. Já chegaram três elétricos e o híbrido (são ao todo quatro), que são o futuro da frota alimentadora”, destaca.

Além dos veículos, o Estado está instalando novos painéis fotovoltaicos nos terminais do Transcol, com o objetivo de fazer os espaços funcionarem com energia solar.

Fábio Damasceno, Secretário de Mobilidade e Infraestrutura Crédito: Divulgação/ Secom

"Estamos testando várias tecnologias para que possamos ter mais sustentabilidade. Já chegaram três [ônibus] elétricos e o híbrido, que são o futuro da frota alimentadora " Fábio Damasceno - Secretário de Mobilidade e Infraestrutura

1.60 É o número de veículos do Transcol. A maioria deles tem combustão a diesel

Diferenciais

Os ônibus elétricos que já circulam no Espírito Santo são fruto de tecnologia totalmente nacional e os primeiros dessa categoria fabricados na América Latina.

Segundo informações da montadora Caio, os veículos contam com catraca eletromecânica e validador eletrônico, preparação para a instalação de microcâmeras, monitor, sistema GPS e Wi-Fi. E existe também a exibição de itinerários eletrônicos posicionados em diferentes pontos da carroceria, para que os passageiros possam ter maior visibilidade das informações.

Os cinco veículos ecológicos colocam o Espírito Santo em sintonia com os movimentos sustentáveis de outras capitais ao redor do planeta. Mas é apenas o início de uma grande jornada.

A presidente da Eletra, empresa integradora e responsável pela montagem dos ônibus, Milena Braga Romano, destaca a importância de dar os primeiros passos. “É o início de um grande desenvolvimento para a mobilidade urbana. A transição do diesel para o elétrico exige desafios, como toda mudança, desafios estes que precisam ser enfrentados”, afirma.

Ônibus elétrico em números

2 HORAS PARA SER TOTALMENTE RECARREGADO

250 KM DE AUTONOMIA