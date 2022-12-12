Bancos do ES têm linhas de crédito para financiar a revolução verde

Economia verde Crédito: Freepik

Para incentivar a revolução verde, bancos e cooperativas oferecem linhas de financiamento especiais para implementação de novas iniciativas sustentáveis em todo o Espírito Santo.

Sicoob , por exemplo, estima financiar cerca de R$ 600 milhões até o fim de 2022 para a geração de energia solar por meio da linha de crédito Ecoar, que é específica para projetos de geração de energia renovável e tem taxas especiais.

“Esse valor ainda pode ser elevado, de acordo com a demanda”, afirma o vice-presidente da instituição financeira, Arno Kerckhoff, destacando a crescente procura pela Ecoar. Todos os associados da cooperativa podem contratar o financiamento.

De acordo com Kerckhoff, desde que a linha de financiamento foi instituída, em 2018, o Sicoob contribuiu para a instalação de 3.270 usinas solares em diversos municípios do Espírito Santo. Algumas delas, segundo o dirigente, atendem a mais de uma instalação: residencial, comercial ou industrial.

O valor liberado ultrapassa os R$ 326,8 milhões. Somente em 2022, até junho, o montante emprestado chegou a R$ 109,2 milhões, para a instalação de 1.065 usinas. Kerckhoff afirma que ainda há expectativa de significativo aumento para os próximos meses. “Temos potencial para até 2 mil operações”, informa.

Arno Kerckhoff, vice-presidente do Sicoob Crédito: Divulgação

"O crédito é mais uma medida adotada pela instituição para neutralizar as emissões de CO2" Arno Kerckhoff - Vice-presidente do Sicoob

José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes Crédito: Banestes/ Divulgação

"Se as empresas não pensarem de forma ampla, observando todos os movimentos, nenhuma sobrevive" José Amarildo Casagrande - Presidente do Banestes

Munir Abud de Oliveira, presidente do Bandes Crédito: Divulgação

"A eficiência energética dos empreendimentos é estratégica para o ganho de produtividade" Munir Abud de Oliveira - Presidente do Bandes

Outro banco preocupado com o desenvolvimento sustentável é o Banestes, que instaurou o projeto “Crédito Verde”. O objetivo é proporcionar economia por meio do aumento de produtividade e redução do consumo de energia. “Se as empresas não pensarem de forma ampla, observando todos os movimentos, nenhuma sobrevive”, diz o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Por isso, a linha é voltada para a aquisição de sistemas de geração de energia solar, eólica, aquecedores solares, entre outros. Com carência de até 90 dias, tem taxas a partir de 1,89% ao mês e prazo de financiamento em até 72 meses.

Já o Bandes disponibiliza uma nova linha de financiamento voltada para o investimento de placas fotovoltaicas e miniusinas solares. Chamada de “Bandes Solar”, a iniciativa apoia investimentos em todas as etapas do processo, desde projetos, obras, instalações, serviços e aquisição de equipamentos até componentes e sistemas geradores fotovoltaicos.

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, destaca que o novo produto ofertado ao empresariado faz parte das ações que o banco tem empreendido para criar um ambiente de negócios favorável na economia capixaba, com acesso aos recursos para investimento.

“O banco está atento às demandas dos segmentos econômicos capixabas. O Bandes Solar faz parte dos programas estruturantes que o banco de desenvolvimento formulou para que empresários pudessem ter acesso aos recursos e serviços adequados para o investimento em infraestrutura. Esse tipo de investimento propicia redução imediata dos custos com energia e retorno cada vez mais curto do valor investido. A eficiência energética dos empreendimentos é estratégica para o ganho de produtividade e é papel do Bandes disponibilizar mecanismos financeiros adequados para que o empresariado possa ganhar produtividade para um novo ciclo de desenvolvimento”, salientou Abud.

Além de disponibilizar linhas de crédito para fomentar projetos sustentáveis, as próprias instituições buscam redução de impacto ambiental. Em dezembro de 2021, o Sicoob alcançou a autossuficiência energética. Isso foi possível com a inauguração da usina de geração de energia fotovoltaica em Conceição da Barra, no Norte do Estado.

Dessa forma, todas as agências do Sicoob no Estado dentro da área de concessão da EDP são abastecidas pela energia produzida pela própria cooperativa, recebendo energia limpa e renovável. Com esse esforço de investimento em energia solar, a economia com a conta de luz pode chegar a 80%, o que representa cerca de R$ 85 mil por mês.

Em 2019, foi inaugurado o maior complexo de geração de energia limpa e compartilhada do Brasil, em Ibiraçu. As outras duas usinas estão situadas na agência de Santa Maria de Jetibá e na sede do Sicoob, em Vitória.