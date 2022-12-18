Consumidores atentos a questões ambientais e sociais ao comprar

Consumidores pesquisam comportamento das empresas antes de comprar Crédito: Pixabay

Pensando nos impactos que o consumo produz no meio ambiente, muitos consumidores estão abandonando o hábito de “comprar por comprar”: E vão além: eles se dedicam a pesquisar a origem do produto e os princípios da empresa, motivando uma mudança de prática no mercado.

É o caso da terapeuta holística comportamental Mila Marques, moradora de Vitória. “Observo a procedência, dou preferência aos produtores capixabas e aos micro e pequenos empreendedores. Me preocupo também com os cuidados com a mão de obra, com o recolhimento pós-consumo. Olho tudo isso”, diz.

Além disso, Mila costuma priorizar produtos de empreendedoras mulheres. “Acho fundamental uma mulher ajudar a outra. Outra característica que observo é a ‘vibe’ do lugar, se as pessoas trabalham felizes.Prezo muito pelo valor emocional das peças, acredito que elas têm energia”, comenta.

Ter uma alimentação cada vez mais natural, com poucos industrializados, é uma das metas da terapeuta. “Compro alimentos sem agrotóxicos, da família que conheço, que vêm do campo. Procuro fazer minhas escolhas por um viés político-social ou por argumentos da saúde”, detalha.

O publicitário Beethoven Brasileiro também é criterioso na hora de comprar. “Tento ser o mais consciente possível. Utilizo produtos que tenham menos impacto ambiental, com redução de consumo de água no processo de produção, por exemplo. Não compro de marcas que desrespeitam a natureza e testam produtos em animais”, pontuou.

Para além do impacto ambiental, ele presta atenção no posicionamento político das marcas. “Já deixei de comprar em mercados e marcas por posicionamentos políticos, bandeiras que eles levantam e que não concordo. Sou esse tipo de consumidor que se os valores não estiverem relacionados com o que acredita, não compra.”

O publicitário explica que faz as escolhas do presente pensando no futuro: “Sei que os impactos das minhas atitudes são mínimos no universo. É uma gota no oceano? Talvez. Mas essas gotas farão a diferença lá na frente.”

Quem pensa como ele é a terapeuta Natalia Galina Kohl. “Eu trabalho e lido com autoconhecimento o tempo inteiro, e o consumo passa por isso também. Roupa, por exemplo, eu troco muito com minhas amigas. É como sempre ter roupa nova, sem precisar ficar comprando, e uso mesmo as coisas, até acabarem.”