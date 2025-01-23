Montanhas do ES vão receber investimentos em agro, turismo e indústria

Santa Leopoldina receberá condomínio com conceito agrogastronômico Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/ Divulgação

Obras nas estradas para facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial e o acesso de turistas, construção de novas escolas e implementação de mais unidades de saúde para atender a população. Esses são investimentos previstos para a Microrregião Central Serrana do Espírito Santo, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Até 2028, serão movimentados cerca de R$ 440 milhões.

Estão previstos 34 projetos de transporte (R$ 291,18 milhões); comércio, serviços e lazer (R$ 63,88 milhões); educação (R$ 41,12 milhões); saneamento e urbanismo (R$ 26,53 milhões); saúde (R$ 12,79 milhões); e segurança pública (R$ 1 milhão). De acordo com levantamento do instituto, Santa Teresa é o município que terá maior montante em investimentos (R$ 180 milhões). Na sequência, vêm Santa Leopoldina (R$ 110 milhões), Itarana (R$ 90 milhões), Itaguaçu (R$ 50 milhões) e Santa Maria de Jetibá (R$ 10 milhões).

Segundo o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, os investimentos se propõem a integrar o setor agrícola e turístico ao patrimônio cultural da cidade a fim de impulsionar o desenvolvimento sustentável do município.

“Essa integração tem sido possível graças à parceria com o governo do Estado, que foi fundamental para fortalecer as potencialidades locais”, frisa. Dentre as principais ações, Medici destaca a criação de melhores condições para o escoamento da produção agrícola e para o transporte escolar e a melhoria das infraestruturas voltadas ao turismo rural e ao agroturismo, bem como o fortalecimento do turismo na sede.

O setor de transporte será um dos maiores propulsores de mudanças na microrregião. Algumas intervenções previstas incluem pavimentação, drenagem e melhoria nas rodovias, como a ES 261 e a ES 357. Por consequência, essas mudanças vão aumentar a mobilidade e a conexão das regiões do Estado ao litoral capixaba.

A pavimentação de ruas e vias urbanas dos bairros, como os do município de Santa Teresa, também contribuirá para tornar as cidades mais acessíveis e atraentes para empreendedores. De acordo com o prefeito da cidade, essas obras têm impacto positivo no turismo e no comércio local, impulsionando ainda o setor de serviços. “Essas iniciativas têm gerado resultados significativos, como a ampliação da oferta de empregos, o aumento da renda para empreendimentos locais e a promoção de Santa Teresa como um destino de referência cultural e turística, valorizando tanto a tradição quanto a inovação, fortalecendo a identidade da cidade e posicionando-a como símbolo de crescimento sustentável no Espírito Santo”, pontua.

Em Santa Leopoldina, o setor da construção civil vai entregar um projeto agrogastronômico que promete gerar emprego e atrair turistas, além de dinamizar a cadeia produtiva local. O condomínio Fazenda Barão do Império, da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, reunirá no mesmo local infraestrutura para cultivo de alimentos, gastronomia e clube.

Santa Leopoldina receberá condomínio com conceito agrogastronômico e clube Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/ Divulgação

A Central Serrana tem forte vocação para o agronegócio e, com os novos investimentos, especialmente em infraestrutura viária e logística, haverá maior integração com o mercado nacional e internacional. A construção de unidades habitacionais de interesse social em Itarana e a pavimentação de áreas rurais facilitarão a urbanização e a expansão da atividade produtiva.

Projetos como a construção de quadras poliesportivas em Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina e a criação de espaços de lazer para a população têm um impacto direto na qualidade de vida. Essas iniciativas são vitais para fomentar a educação e a integração social, promovendo a convivência e a prática de esportes.

A microrregião também vai investir na construção e reforma de escolas, como a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Alice Holzmeister, em Santa Teresa, e a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Emilinha, em Santa Maria de Jetibá. A saúde será reforçada com a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) em Iúna e de unidades de saúde em Itaguaçu, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.