Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Anuário
  • ES dribla os desafios para a economia crescer mais em 2025
Cenário econômico

ES dribla os desafios para a economia crescer mais em 2025

Espírito Santo se empenha em manter o equilíbrio fiscal e faz investimentos para blindar a economia capixaba das turbulências no cenário nacional e dos impactos da reforma tributária

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 17:57

Publicado em 

30 dez 2024 às 17:57
Rampa de voo livre: turismo vai receber investimentos para aumentar arrecadação
Rampa de voo livre: turismo vai receber investimentos para aumentar arrecadação Crédito: Fernando Madeira
Baixa taxa de desemprego, crescimento superior ao do Brasil, ambiente propício a investimentos e solidez fiscal. É com esse cenário que o Espírito Santo se prepara para começar o ano de 2025.
Em 2024, o Estado chegou a alcançar a taxa de 4,5% de desemprego, a menor da série histórica, iniciada em 2012. Conquistou também, pelo 13º ano consecutivo, a Nota A na avaliação da Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Só que, em 2024, a nota foi elevada para A+, o que representa que o Estado recebeu nota máxima nos três indicadores da capacidade de pagamento — endividamento, poupança corrente e liquidez relativa — e também no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.
Como reflexo desse bom ambiente, o próximo ano já chega com expectativa de aumento nos investimentos, tanto do governo estadual como da iniciativa privada. No quesito investimentos públicos, para 2025, o Estado quer investir 20% da receita total.
Na análise de especialistas, a economia do Espírito Santo deve ter impulso superior ao do Brasil no próximo ano, assim como foi no ano de 2024. Para 2025, por exemplo, o Banco Central projeta crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2%, enquanto o Banco Mundial estima 2,2%.
Pablo Lira, diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), acredita que a taxa de desemprego deve continuar caindo no Espírito Santo, embora não seja esperada uma queda tão forte quanto em 2024.
Em 2025, o crescimento da economia capixaba deve ser acima da média nacional, puxado pela indústria, pelo turismo e por investimentos em infraestrutura.
A previsão do Bradesco para 2024 é de 5,2% no avanço do PIB capixaba, bem acima das estimativas previstas para o Sudeste (2,9%) e para o país (1,7%).
No primeiro e segundo trimestres do ano, a expansão da economia estadual foi de 3,1%, de acordo com estudo do IJSN. O resultado tem relação com a combinação de altas de 4,5% no setor de serviços, de 1,3% na indústria geral e de 0,7% no comércio varejista ampliado.
No caso do setor industrial, Lira destaca que o Espírito Santo é o Estado do país com a segunda maior participação da indústria na economia, graças a investimentos em novas tecnologias e diversificação da produção.
Na área do turismo, há potencial para o Espírito Santo se tornar um polo turístico, com foco em experiências e aventura, atraindo visitantes de outros Estados e países. Já no campo da infraestrutura, investimentos em obras, como a duplicação da BR 262, a Ferrovia Centro-Atlântica e o Porto Central, em Presidente Kennedy, devem impulsionar o desenvolvimento econômico.
No entanto, Lira lembra que o Estado também enfrentará desafios, como a reforma tributária e a necessidade de atrair mais turistas, para além do mercado interno, o que exige atenção do governo e dos municípios. “Está se apostando muito no fortalecimento da economia do turismo no Espírito Santo, para aumentar a arrecadação. Mas, hoje, o turismo do Estado ainda é muito interno. É preciso atrair turistas de outros Estados e de outros países”, defende.
Na avaliação do economista-chefe do Banestes, Antonio Marcus Machado, será difícil para o Espírito Santo ultrapassar em 2025 os bons índices de 2024, por dois motivos.
Um deles é a reforma tributária, que prevê o fim dos subsídios fiscais. Como o Espírito Santo se fortaleceu muito com os incentivos tributários, as mudanças podem acabar impactando a atração de investimentos.
O segundo ponto tem relação com as eleições dos Estados Unidos e seu protecionismo, com provável valorização da moeda norte-americana. Mas Machado ressalta que a principal influência na alta do dólar está ligada aos gastos do governo federal.
Antonio Marcus Machado, economista-chefe do Banestes: "Se o governo federal continuar gastando muito, sem respeitar o equilíbrio fiscal, menos investidores se interessam pelo país" Crédito: Divulgação
“Se o governo federal continuar gastando muito, sem respeitar o equilíbrio fiscal, menos investidores se interessam pelo país. E o Espírito Santo tem uma ligação muito grande com o resto do país pelo setor portuário. Além disso, os Estados Unidos são destino de 30% das nossas exportações, como rochas, celulose, ferro, minério e café solúvel. Se eles optarem por aumentar o protecionismo, isso deve diminuir, o que reduz a receita do Estado”, detalha.
Segundo Marília Silva, economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e gerente-executiva do Observatório da Indústria, as projeções indicam um crescimento moderado em diversos setores, tanto em 2024 quanto para 2025, acompanhando a recuperação observada em 2023, com ajustes pontuais, devido a fatores internos e externos.
A indústria, apesar de um crescimento mais lento, é impulsionada pela atividade petrolífera, especialmente com o início da operação da plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, no Litoral Sul capixaba. Outras áreas, como metalurgia e papel e celulose, enfrentam oscilação, de acordo com a demanda internacional.
Navio-plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, opera no litoral do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Yinson
Ela pontua ainda que a indústria de transformação, embora cresça, enfrenta desafios, sobretudo pela influência da taxa de juros e de demandas externas. Já o setor de serviços se destaca, com forte participação do transporte, beneficiado pela produção agrícola elevada e movimentação portuária.
O desempenho agrícola no Estado também deve ser acompanhado com atenção, em especial o cultivo do café, que enfrenta a bienalidade negativa no próximo ano. Em 2024, o Bradesco estima um crescimento de 34% no valor bruto da produção agropecuária.
O setor de energia experimenta alta no consumo devido às temperaturas elevadas. Já a construção civil, embora tenha crescido em 2024, depende diretamente das variações na taxa de juros para manter-se estável em 2025.
Na avaliação da economista-chefe da Findes, a alta taxa de juros e uma política fiscal contracionista do governo federal podem impactar o crescimento econômico do setor de comércio e serviços, em 2025, reduzindo o consumo das famílias.
Marília Silva, economista-chefe e gerente-executiva do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)
Marília Silva, economista-chefe e gerente-executiva do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) Crédito: Divulgação
"Um ponto de atenção para 2025 é o cenário de taxa de juros mais elevada, em decorrência de uma pressão inflacionária. Com o objetivo de reduzir essa inflação ou de deixá-la mais próxima da meta, o governo federal está sinalizando uma política fiscal mais restritiva."
Marília Silva - Economista-chefe da Findes
Por isso, a gestão fiscal e o controle da inflação serão determinantes para o crescimento da economia capixaba. “A expectativa é de crescimento econômico em 2025, mas o cenário requer cautela devido ao impacto das políticas nacionais sobre os investimentos e à expectativa de redução do consumo local”, pontua.

Mercado de trabalho

Dados do mercado de trabalho também revelam o bom momento para a economia capixaba. Entre janeiro e outubro de 2024, foram criados 41.785 postos com carteira assinada no Espírito Santo, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho.
O setor de serviços foi o que abriu mais empregos. Foram mais de 21 mil oportunidades criadas nos dez primeiros meses do ano. A indústria ficou em segundo lugar, com aproximadamente 8 mil novas vagas. Já a construção civil e o comércio, ofertaram, cada um, cerca de 8.500 chances de colocação.
Segundo o Caged, o Estado alcançou 916.113 pessoas empregadas na iniciativa privada, o maior valor desde 2020, quando fechou o ano com estoque de 740.804 empregos

LEIA MAIS

Anuário 2024: Consulte aqui os principais dados da economia capixaba

Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2024 de A Gazeta

"Preparamos o ES para uma era sem incentivos fiscais"

Veja as riquezas produzidas por cada microrregião do ES

Do agro ao pré-sal: as estratégias do ES para fazer a economia crescer mais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Anuário Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados