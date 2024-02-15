Vitória prorroga prazo de inscrição de concurso para professor

As inscrições para o concurso público com 100 vagas para professores da rede municipal de ensino de Vitória foram prorrogadas até o dia 22 de fevereiro. A seleção é organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Serão ofertadas 100 vagas para diversos cargos de professor da educação básica, todos com carga horária de 44h. O salário inicial é de R$ 4.999,89, além de vale-alimentação no valor de R$ 800,00. As vagas são para os seguintes cargos: