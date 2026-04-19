Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Uma forte chuva de granizo foi registrada neste domingo (19) em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Moradores registraram e compartilharam em diversos grupos de moradores da região. A chuva durou entre 15 e 20 minutos.
De acordo com a prefeitura do município, até o momento, não há registro de danos na zona urbana. Ainda não há informações sobre possíveis impactos na zona rural. As equipes seguem em monitoramento e, caso necessário, novas atualizações serão divulgadas. Também houve registro de granizo em outros municípios do Estado, como Fundão.