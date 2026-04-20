Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova

Três pessoas foram indiciadas por envolvimento em um golpe de fraude bancária que causou prejuízo de aproximadamente R$ 130 mil a um idoso de 64 anos, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso, segundo a Polícia Civil, foi denunciado no fim de 2025.
De acordo com a investigação, a vítima procurou uma agência bancária e descobriu que praticamente todo o dinheiro economizado havia sido retirado de sua conta. As apurações apontam que o principal articulador do crime seria um familiar da ex-companheira do idoso, que teria se aproveitado de informações privilegiadas para acessar a conta. Foram identificadas 79 transações, além do uso de terceiros para movimentar os valores — prática típica de lavagem de dinheiro.
Entre os indiciados estão a ex-companheira da vítima, que nega envolvimento; o sobrinho dela, considerado foragido; e um terceiro suspeito, que teria cedido a própria conta bancária para receber parte dos valores. Todos foram indiciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).