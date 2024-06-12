BR 101 é liberada após acidente entre carreta e caminhão em Mimoso do Sul

Um trecho da BR 101 foi parcialmente interditado após um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém se feriu na ocorrência, registrada às 18h20, no km 439 da rodovia. A pista foi liberada por volta das 20h50.

Conforme apuração da PRF, o caminhão colidiu na traseira da carreta que trafegava no sentido sul, e após o choque, o caminhão perdeu o controle e tombou dentro do pátio de um posto de combustíveis, derrubando a carga de chapas de granito no sentido norte.

A Eco101 informou que, para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF.

20h50 - Em Mimoso do Sul/ES, no km 439 da BR 101 (Posto Caju), pista está liberada. https://t.co/gHCoIOVXbW — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) June 12, 2024