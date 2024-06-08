Termômetros podem marcar 14 °C em cidades do ES neste fim de semana

O final de semana poderá ser de friozinho para algumas cidades do Espírito Santo, com chuvas em algumas ocasiões. Os termômetros podem registrar temperatura mínima de 14 °C, nas Regiões Sul e Serrana; enquanto na Grande Vitória, 19 °C.
As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão para este sábado (8) é de chuva rápida e fraca no extremo Norte capixaba, Norte e Grande Vitória, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Para as demais regiões, não há previsão de chuva.
Neste domingo (9), chove rápido e fraco, pela manhã, no extremo Norte e litoral Nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Para as demais regiões, a previsão é de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais, chagando a 34 °C na Região Norderte do Estado.