Termômetros podem marcar 14 °C em cidades do ES neste fim de semana

O final de semana poderá ser de friozinho para algumas cidades do Espírito Santo, com chuvas em algumas ocasiões. Os termômetros podem registrar temperatura mínima de 14 °C, nas Regiões Sul e Serrana; enquanto na Grande Vitória, 19 °C.

As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão para este sábado (8) é de chuva rápida e fraca no extremo Norte capixaba, Norte e Grande Vitória, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Para as demais regiões, não há previsão de chuva.

Vitória registra chuva fraca na manhã deste sábado Crédito: Vitor Jubini

Variação de temperatura neste sábado:

Grande Vitória: de 19 °C a 30 °C.

Região Sul: de 14 °C a 31 °C

Região Serrana: de 14 °C a 28 °C

Região Norte: de 20 °C a 30 °C.

Região Noroeste: de 20 °C a 33 °C.

Região Nordeste: de 21 °C a 31 °C.

Neste domingo (9), chove rápido e fraco, pela manhã, no extremo Norte e litoral Nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Para as demais regiões, a previsão é de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais, chagando a 34 °C na Região Norderte do Estado.