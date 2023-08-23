Terceira Ponte terá interdição total a partir desta quarta; veja horários

A Terceira Ponte será totalmente interditada para finalização das obras de ampliação do trecho destinado aos carros e da Ciclovia da Vida, que promete oferecer uma nova opção aos ciclistas entre Vitória e Vila Velha. A informação sobre a interdição foi confirmada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (23). A inauguração da ciclovia e do trecho ampliado está prevista para a manhã de domingo (27).