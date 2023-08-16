Terceira Ponte é liberada após mais de 3 horas de interdição total

A Terceira Ponte, que liga os municípios de Vitória e Vila Velha, ficou totalmente interditada nos dois sentidos, na noite desta quarta-feira (16), para uma operação de resgate. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra o trecho, as pistas foram liberadas por volta das 22h10, após mais de três horas de ocorrência – que terminou com sucesso.
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e equipes da Rodosol estão no local, e o trânsito ainda é intenso nos acessos.
Vídeos feitos pelo repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, mostram diversas viaturas do Batalhão de Missões Especiais (BME) subindo até o local. Alguns carros que tentavam atravessar no sentido Vitória-Vila Velha desistiram de esperar e fizeram o retorno. Equipes da Guarda Municipal de Vitória estiveram na Praça do Pedágio para organizar o trânsito.
As equipes do trânsito da Guarda Municipal de Vitória atuaram no acesso à Terceira Ponte. As principais vias de acesso foram interditadas e os agentes estiveram no local dando fluidez ao trânsito e orientando os motoristas a seguirem no sentido Centro para, por meio da Segunda Ponte ou da Ponte Floriano Avidos, chegarem à Vila Velha.
Já a Guarda Municipal de Vila Velha também informou que está auxiliando no trânsito nos acessos à Terceira Ponte.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram demandados, mas não deram retorno até a publicação deste texto.
Atualização
16/08/2023 - 10:28
Após publicação desta matéria, a Terceira Ponte foi liberada e as Guardas de Vitória e de Vila Velha enviaram notas informando sobre o trânsito. O título e o texto foram atualizados.