Terceira Ponte é liberada após mais de 3 horas de interdição total

Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para resgate Crédito: Paulo Ricardo Sobral

A Terceira Ponte, que liga os municípios de Vitória e Vila Velha, ficou totalmente interditada nos dois sentidos, na noite desta quarta-feira (16), para uma operação de resgate. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra o trecho, as pistas foram liberadas por volta das 22h10, após mais de três horas de ocorrência – que terminou com sucesso.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e equipes da Rodosol estão no local, e o trânsito ainda é intenso nos acessos.

Vídeos feitos pelo repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, mostram diversas viaturas do Batalhão de Missões Especiais (BME) subindo até o local. Alguns carros que tentavam atravessar no sentido Vitória-Vila Velha desistiram de esperar e fizeram o retorno. Equipes da Guarda Municipal de Vitória estiveram na Praça do Pedágio para organizar o trânsito.

As equipes do trânsito da Guarda Municipal de Vitória atuaram no acesso à Terceira Ponte. As principais vias de acesso foram interditadas e os agentes estiveram no local dando fluidez ao trânsito e orientando os motoristas a seguirem no sentido Centro para, por meio da Segunda Ponte ou da Ponte Floriano Avidos, chegarem à Vila Velha.

Já a Guarda Municipal de Vila Velha também informou que está auxiliando no trânsito nos acessos à Terceira Ponte.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram demandados, mas não deram retorno até a publicação deste texto.