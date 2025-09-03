Suspeito é preso após confronto com a PM em área de mata na Serra

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (3) após trocar tiros com militares no bairro Cidade Pomar, na Serra. Equipes da Força Tática do 6º Batalhão realizavam patrulhamento na região quando se depararam com quatro homens armados. Ao perceberem a presença da PM, os suspeitos atiraram contra as guarnições e fugiram para uma área de mata. Diante da situação, foi acionado o apoio aéreo do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).