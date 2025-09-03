Suspeito é preso após confronto com a PM em área de mata na Serra
Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (3) após trocar tiros com militares no bairro Cidade Pomar, na Serra. Equipes da Força Tática do 6º Batalhão realizavam patrulhamento na região quando se depararam com quatro homens armados. Ao perceberem a presença da PM, os suspeitos atiraram contra as guarnições e fugiram para uma área de mata. Diante da situação, foi acionado o apoio aéreo do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
A aeronave Harpia 08 realizou buscas na região e localizou um dos indivíduos. Após a verbalização do operador aerotático, o suspeito se deitou no solo e foi detido pelas equipes em terra.
As buscas pelos outros suspeitos continuam com apoio de drones, enquanto o helicóptero retornou à base. A Polícia Militar foi procurada para dar mais informações.