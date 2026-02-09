A Gazeta - Agora

Suspeito de matar idoso e incendiar carro com corpo dentro é preso em São Mateus

Publicado em 09/02/2026 às 17h05
Suspeito é investigado por participação na morte de um idoso de 65 anos, que teve o corpo incendiado dentro de um veículo às margens da BR-381, na zona rural de Minas Gerais
O jovem foi localizado perto da residência onde morava em São Mateus e acabou preso Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homicídio de grande repercussão em Governador Valadares, Minas Gerais, teve desdobramento no Norte do Espírito Santo. Um homem de 23 anos, identificado como Carlos Daniel Feitosa de Souza, foi preso no bairro Aroeira, em São Mateus, na manhã desta segunda-feira (9), suspeito de ter envolvimento no crime.

Segundo a Polícia Civil, Carlos Daniel é apontado como comparsa na morte de um idoso de 65 anos no distrito de Baguari, zona rural do município mineiro. As investigações mostraram que a vítima teria sido assassinada e, em seguida, o corpo foi incendiado dentro de um veículo às margens da BR 381.

Após informações de que ele estaria no Espírito Santo, a Polícia Civil o localizou próximo à residência onde residia em São Mateus. Ele foi levado para a Delegacia e, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento. 

