Suspeito de matar idoso e incendiar carro com corpo dentro é preso em São Mateus

O jovem foi localizado perto da residência onde morava em São Mateus e acabou preso Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homicídio de grande repercussão em Governador Valadares, Minas Gerais, teve desdobramento no Norte do Espírito Santo. Um homem de 23 anos, identificado como Carlos Daniel Feitosa de Souza, foi preso no bairro Aroeira, em São Mateus, na manhã desta segunda-feira (9), suspeito de ter envolvimento no crime.

Segundo a Polícia Civil, Carlos Daniel é apontado como comparsa na morte de um idoso de 65 anos no distrito de Baguari, zona rural do município mineiro. As investigações mostraram que a vítima teria sido assassinada e, em seguida, o corpo foi incendiado dentro de um veículo às margens da BR 381.