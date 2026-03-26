Suspeito de integrar grupo que roubou malote com dinheiro é preso em Guaçuí

Homem é preso suspeito de participar de roubo de malote em Guaçuí Crédito: Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso na noite desta quarta-feira (25) durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara do município por envolvimento no roubo de um malote com dinheiro, crime praticado em grupo. A prisão ocorreu em um beco da Rua Roberto Mendes e o suspeito não resistiu à abordagem.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 10 de setembro de 2025, por volta das 20h, também na região central da cidade. Na ocasião, a vítima foi abordada por três homens que simularam estar armados ao esconder as mãos dentro de casacos. Sob ameaça, eles roubaram um aparelho celular e um malote com dinheiro que seria levado ao banco — informação que, segundo a polícia, já era de conhecimento dos envolvidos.

As apurações apontaram que, além dos três suspeitos que abordaram diretamente a vítima, outras quatro pessoas participaram da ação, dando suporte ao grupo. Elas teriam passado por uma rua próxima durante o crime, garantindo cobertura. Ainda segundo a Polícia Civil, o valor levado no malote – que não foi divulgado pela corporação – seria dividido entre os sete envolvidos, e o celular foi entregue a um dos participantes, que posteriormente deu o aparelho de presente à companheira.