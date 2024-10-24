Suspeito de assassinar motorista de aplicativo é preso em Colatina

Weverten Bento Milanez era motorista de aplicativo e foi morto a tiros dentro de um carro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 18 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (24) no bairro Bela Vista, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo, que não teve a identidade informada, é suspeito da morte do motorista de aplicativo Weverten Bento Milanez . A vítima foi morta a tiros dentro do carro no bairro Vista da Serra, na mesma cidade, na noite do dia 2 de outubro.

Segundo as apurações do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, o crime teria sido praticado pelo indivíduo de 18 anos com outro homem de 20 anos, que também não teve a identidade informada.

Os dois integravam a facção criminosa denominada “Tropa do Urso” e atuavam no tráfico de drogas no bairro Bela Vista. "O crime teria sido determinado por um dos líderes do grupo criminoso em questão, atualmente foragido da justiça, tendo em vista que a vítima mantinha união estável com a ex-companheira deste mandante do crime, fato este que o desagradou", explicou a Polícia Civil.

A corporação constatou ainda que o homem de 20 anos - que também teria participado do assassinato de Weverten - foi assassinado em Linhares, no Norte do Estado, no dia 15 de outubro, "em fato que possivelmente se tratou de uma 'queima de arquivo”, acrescentou.