Sete pessoas são detidas com quase 7 mil pinos de cocaína na Serra
Quatro homens e três mulheres, que têm entre 16 e 31 anos, foram detidos após policiais militares apreenderem 6.721 pinos de cocaína, na localidade de Cantinho do Céu, em Jardim Tropical, na Serra, nesta segunda-feira (1°). Toda a droga foi encontrada em uma sacola, que estava em um imóvel que servia como um depósito de entorpecentes. A PM realizava um patrulhamento na região, quando viram um homem entrando no local. Momento após, outro homem também foi visto na região.
Os militares realizaram uma abordagem na casa e perceberam uma movimentação estranha no local, com pessoas falando sobre drogas e correndo. Neste momento, um cerco foi feito e a polícia viu um suspeito arremessando uma sacola, que continha os pinos de cocaína e material para embalo da droga. Uma das suspeitas contou que recebia dinheiro para guardar a droga na própria casa.
Já os homens contaram que não sabiam dos entorpecentes guardados na residência e que haviam ido ao local para se relacionarem com as mulheres. Todos foram levados para a Deacle, junto à droga apreendida. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento.