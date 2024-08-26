Sesa alerta sobre baixo estoque de sangue A, B e O negativos no Hemoes

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), responsável por armazenar o sangue proveniente de doações, enfrenta uma baixa no estoque de sangue na unidade de Vitória. Conforme o alerta divulgado nesta segunda-feira (26), a urgência na captação é para doadores de sangue A, B e O negativos.
O fator RH negativo é relativamente raro, o que torna ainda mais crucial a contribuição da comunidade. A diretora da unidade, Marcela Murad, faz um apelo para que as pessoas compareçam para a realização da doação na unidade de Vitória.
“O sangue é um recurso insubstituível, e a doação é um gesto de amor que pode salvar vidas. Pacientes em tratamento de câncer, vítimas de acidentes graves, pessoas submetidas a cirurgias de grande porte e aqueles que sofrem de doenças crônicas, como a anemia falciforme, estão entre os que mais precisam desse ato de generosidade, seja um doador e ajude a salvar vidas", ressalta a diretora Marcela Murad.
O que você precisa saber antes de doar sangue
- É preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis;
- Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe;
- Pesar acima de 50 kg;
- O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde;
- O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação;
- Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;
- Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;
- Outras recomendações podem ser encontradas no site do Hemoes
O Hemoes possui pontos de coleta em Vitória (Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe), Colatina (Rua Cassiano Castelo S/N, Centro, Colatina - em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina), Linhares (Av. Othovarino Duarte Santos km 02 S/N, Res. Park Washington-São Mateus - ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares) e Serra (Av. Eudes Scherrer de Souza, S/N - Laranjeiras - Anexo Hospital Dório Silva).