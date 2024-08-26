Sesa alerta sobre baixo estoque de sangue A, B e O negativos no Hemoes

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), responsável por armazenar o sangue proveniente de doações, enfrenta uma baixa no estoque de sangue na unidade de Vitória. Conforme o alerta divulgado nesta segunda-feira (26), a urgência na captação é para doadores de sangue A, B e O negativos.

O fator RH negativo é relativamente raro, o que torna ainda mais crucial a contribuição da comunidade. A diretora da unidade, Marcela Murad, faz um apelo para que as pessoas compareçam para a realização da doação na unidade de Vitória.

“O sangue é um recurso insubstituível, e a doação é um gesto de amor que pode salvar vidas. Pacientes em tratamento de câncer, vítimas de acidentes graves, pessoas submetidas a cirurgias de grande porte e aqueles que sofrem de doenças crônicas, como a anemia falciforme, estão entre os que mais precisam desse ato de generosidade, seja um doador e ajude a salvar vidas", ressalta a diretora Marcela Murad.

O que você precisa saber antes de doar sangue



É preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis;





Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe;





Pesar acima de 50 kg;





O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde;





O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação;





Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;





Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;





Outras recomendações podem ser encontradas no site do Hemoes