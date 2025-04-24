Servidor público é preso suspeito de matar casal em Barra de São Francisco

A Gazeta apurou que o suspeito preso, Luiz Henrique da Silva Maia, de 20 anos, é apontado pela Polícia Civil como o executor do crime, e a polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas. A motivação do duplo homicídio, segundo a polícia, é considerada "fútil", já que o suspeito teria sido agredido pelas vítimas cerca de 15 dias antes do crime, durante uma confusão em uma rinha de galos em Mantena (MG). A ordem de prisão expedida pela Justiça de Barra de São Francisco é temporária, com validade de 30 dias.