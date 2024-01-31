Serra e Vila Velha fazem mutirão para renegociação de dívidas

As prefeituras da Serra e de Vila Velha, em conjunto com o Procon e a Dacasa Financeira, realizam, até a próxima sexta-feira (2), mutirões para renegociação de dívidas. Na Serra, a iniciativa, que vai distribuir 40 senhas por dia, acontece na sede do Procon do município, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Portal de Jacaraípe, com atendimento de 9h às 16h.
Já em Vila Velha, os atendimentos ocorrem no mesmo horário, também na sede do Procon, situado no subsolo A do Boulevard Shopping, em Itaparica. Segundo a prefeitura, a intenção é que mais de 80 mil moradores do município sejam beneficiados com a ação.
- Mutirão de renegociação de dívidas
Serra: Sede do Procon municipal - Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe
Horário: 9h às 16h
Vila Velha: Sede do Procon municipal - no Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, nº 5.000, Acesso A, Itaparica
Horário: 9h às 16h