Semáforo sem funcionar interdita cruzamento da BR 101 na Serra

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso, válido para este sábado (11), indica precipitações de 20 a 30 milímetros por hora
e ventos de até 60 km/h.
As cidades que estão sob alerta são Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, São Mateus, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Ponto Belo e Vila Valério.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Defesa Civil pelo 199.