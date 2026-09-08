Remédios vencidos são encontrados expostos nos fundos de unidade de saúde de Itaguaçu

Diversas caixas com medicamentos vencidos foram encontradas expostas nos fundos da Unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família, no Centro de Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo. Nas imagens enviadas à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (8), é possível ver caixas de papelão com comprimidos, seringas e frascos remexidos.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os medicamentos estavam armazenados no local para passarem pelo descarte e há indícios de que o material tenha sido remexido por uma pessoa que não foi identificada.





A Secretaria informou que os medicamentos vencidos encontrados não estavam sendo distribuídos à população e que parte dos materiais armazenados é da extinta Fundação José Teodoro de Andrade. De acordo com a Prefeitura, a origem e a composição desses itens ainda não foram completamente identificadas, o que impede, por enquanto, a definição sobre como eles devem ser descartados.





Segundo a administração municipal, os resíduos que têm origem e composição conhecidas recebem normalmente a destinação adequada por meio de um serviço contratado pela Prefeitura. Para os materiais que ainda não foram identificados, a Secretaria afirmou que está viabilizando a contratação de uma empresa especializada para fazer a destinação final.