Reajuste salarial para policiais e bombeiros no ES é aprovado

O reajuste salarial de 4% a servidores das polícias civil, militar, penal e agente socioeducativos, além dos bombeiros, foi aprovado na Assembleia Legislativa, na tarde desta terça-feira (5). O anúncio do aumento para a categoria havia sido feito na última quarta-feira (29), pelo governo do Estado.
Os soldados, profissionais de entrada na PM e nos bombeiros, terão uma correção maior, de 10%, além dos 4%, totalizando 14%, a partir de dezembro de 2023.
O reajuste para as forças de segurança vai se somar ao aumento de 5% concedido para todos os servidores estaduais em 2023. A proposta do governo é aplicar mais 4% de aumento nos próximos três anos, além do reajuste concedido aos demais servidores.