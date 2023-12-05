Vale-gás é aprovado para 7 mil famílias no ES; saiba quem vai ganhar

Foi aprovado na tarde desta terça-feira (5), em sessão na Assembleia Legislativa, o vale-gás. O projeto do governo do Estado prevê a concessão do auxílio bimestral de R$ 100,00 a cerca de 7 mil famílias capixabas, a partir de 2024. O único deputado a votar contra a iniciativa foi Wellington Callegari (PL).
O vale-gás será pago a cada dois meses e destinado a famílias de extrema pobreza, cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218,00, com criança de até 6 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família e que não recebam o Auxílio Gás dos Brasileiros, do governo federal.
A iniciativa foi anunciada em novembro pelo governador Renato Casagrande (PSB) pelas redes sociais. "Mais uma medida importante que estamos estabelecendo para aliviar o orçamento doméstico de quem mais precisa", disse Casagrande à época.