Projeto prevê pagamento de vale-gás para 7 mil famílias no ES

O projeto prevê a concessão de um auxílio bimestral — ou seja, será pago a cada dois meses — no valor de R$ 100 e será destinado a famílias de extrema pobreza, cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218,00, com criança de até 6 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família e que não recebam o Auxílio Gás dos Brasileiros, do governo federal.