Governo do ES anuncia aumento de salário para policiais e bombeiros

Profissionais da segurança pública, como os policiais militares, vão ter reajuste salarial a partir de dezembro

"O objetivo é ir encaminhando de fato para uma posição boa nacionalmente de remuneração do soldado. Isso valoriza o que o soldado está fazendo e, ao mesmo tempo, estamos atendendo às outras carreiras e posições hierárquicas", afirma Casagrande.