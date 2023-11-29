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Remuneração

Governo do ES anuncia aumento de salário para policiais e bombeiros

Proposta enviada à Assembleia Legislativa prevê reajuste de 4% para as forças de segurança, com exceção dos soldados, que vão receber 14%
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

29 nov 2023 às 20:42

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 20:42

Polícia Militar faz buscas no bairro Itararé
Profissionais da segurança pública, como os policiais militares, vão ter reajuste salarial a partir de dezembro Crédito: Fernando Madeira
governo do Espírito Santo vai dar reajuste de 4% no salário dos profissionais da força de segurança — polícias militar, civil, penal e agentes socioeducativos — a partir de dezembro. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais, ao lado do secretário estadual da Segurança, Alexandre Ramalho.
O aumento a partir de dezembro será maior para os soldados, profissionais de entrada na PM e nos Bombeiros, que terão uma correção de 14%. Segundo o governador, o projeto de lei para o reajuste foi enviado para apreciação da Assembleia Legislativa.

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"O objetivo é ir encaminhando de fato para uma posição boa nacionalmente de remuneração do soldado. Isso valoriza o que o soldado está fazendo e, ao mesmo tempo, estamos atendendo às outras carreiras e posições hierárquicas", afirma Casagrande.
Caso seja aprovado agora, o reajuste para as forças de segurança vai se somar ao aumento de 5% concedido para todos os servidores estaduais em 2023. A proposta do governo é aplicar mais 4% de aumento nos próximos três anos, além do reajuste concedido aos de mais servidores. 
Governo do ES anuncia aumento de salário para policiais e bombeiros

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