Policiais penais atuam no sistema penitenciário do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Criada em 2021, por meio da Emenda Constitucional 115/2021 aprovada na Assembleia Legislativa, a Polícia Penal estabelece a transformação do cargo de inspetor penitenciário em policial penal. Porém, desde então, essa norma ainda não teve uma regulamentação legal, o que vem sendo cobrado há anos pela categoria.

Com a regulamentação, a categoria espera que a Polícia Penal tenha mais autonomia, embora continue vinculada à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) . Em reunião realizada na Comissão de Segurança da Assembleia, em maio deste ano, os agentes já haviam exposto a demanda por um plano de cargos e salários com remuneração equiparada à carreira de agente da Polícia Civil.

Your browser does not support the audio element. Projeto para regulamentar Polícia Penal no ES é enviado à Assembleia

De acordo com o secretário de Estado de Justiça, André Garcia, a regulamentação da carreira na Polícia Penal é importante para atuação da categoria no dia a dia.

"Eles vão ter, agora, a partir desse projeto, o respaldo legal para atuarem, de fato, como policiais. O objetivo é ter uma polícia motivada e valorizada pelo governo", destaca Garcia.

De acordo com o secretário, os projetos enviados pelo governo também comtemplam um plano de salários para a categoria, além dos 4% de reajuste previstos para outros policiais da área de segurança pública. "O salário inicial passa de um valor para outro acima", informa o secretário.