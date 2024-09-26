Protesto em Jesus de Nazareth complica trânsito na Beira-Mar em Vitória

Uma manifestação complicou o trânsito da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, no bairro Jesus de Nazareth em Vitória, na noite desta quarta-feira (25). Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), moradores participaram do ato de forma pacífica. A causa do protesto não foi informada, mas ele ocorreu um dia após dois jovens morrerem em confronto policial na região.
Segundo a Polícia Militar, as mortes ocorreram durante um confronto policial próximo à rampa João Mouro do Nascimento, no mesmo bairro do protesto. Os dois que morreram baleados foram identificados em boletim de ocorrência da Polícia Militar como Bruno Vieira Lopes da Silva e Vinicius Alves de Jesus. Com eles, a polícia afirma terem sido encontradas armas e drogas, além de radiocomunicadores.