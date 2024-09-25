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Patrulhamento

Dois morrem após confronto com a PM em Jesus de Nazareth, Vitória

Segundo PM, grupo com seis indivíduos atirou contra militares, que revidaram; policiais dizem que com Bruno Vieira Lopes da Silva e Vinicius Alves de Jesus havia armas e drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2024 às 08:39

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 08:39

Drogas, armas, munições e rádios comunicadores apreendidos em Jesus de Nazareth
Drogas, armas, munições e rádios comunicadores apreendidos em Jesus de Nazareth Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois indivíduos morreram após um confronto com a Polícia Militar no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória , na noite de terça-feira (24). Eles foram identificados em boletim de ocorrência da PM como Bruno Vieira Lopes da Silva e Vinicius Alves de Jesus, e não tiveram idade divulgada.
Na ocorrência, os militares descreveram que equipes do Curso de Operações Especiais Policiais (Coesp) do Batalhão de Missões Especiais (BME), com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), iniciaram um patrulhamento a pé em Jesus de Nazareth. Segundo eles, o local é de intenso tráfico de drogas e dominada pela facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).
Próximo à rampa João Mouro do Nascimento, em um beco, os militares se depararam com um grupo com aproximadamente seis homens. A PM disse no boletim de ocorrência que, quando viram os policiais, eles começaram a atirar contra os agentes, que revidaram.
Os policiais afirmaram que houve confronto entre os agentes e os suspeitos, e, em determinado momento, os tiros cessaram e os militares encontraram Vinicius Alves de Jesus baleado, caído com uma pistola calibre 9 mm perto de sua mão, além de munições, pinos de cocaína, buchas de maconha, pedras de crack, frascos de skank (variação de maconha) e um radiocomunicador. Cerca de 10 metros à frente estava Bruno Vieira Lopes da Silva, também ferido, com uma pistola 9 mm, munições, dois radiocomunicadores e R$ 434 em dinheiro.
Os dois baleados foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiram aos ferimentos.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Bruno tem estrada e saída do sistema prisional capixaba por tráfico de drogas no dia 11 de março de 2023. Já em relação a Vinicius não consta registro de prisão. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Científica explicou que as armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica, com as munições. Já as drogas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da corporação, para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. Os corpos dos suspeitos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.
Já a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

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