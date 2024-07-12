PRF apreende 920 caixas de cerveja sem nota fiscal na BR 101 no ES

Uma carga ilegal de cerveja foi apreendida na noite de quinta-feira (11), durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Aos agentes, o motorista do caminhão abordado confessou que o veículo transportava 920 caixas de cerveja, totalizando 11.040 litros da bebida. A mercadoria não tinha nota fiscal e, ao todo, mais de R$ 50 mil reais em tributos foram recuperados.
Por não ter o documento exigido, os policiais constataram a ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem a devida documentação fiscal, configurando um crime tributário. A mercadoria foi imediatamente retida, e a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) foi acionada para adotar os procedimentos cabíveis.
Correção: inicialmente, a PRF divulgou que a carreta transportava 720 caixas de cerveja. Após uma recontagem, a corporação informou que o total foi de 920 caixas. Título e texto foram corrigidos.