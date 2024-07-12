PRF apreende 920 caixas de cerveja sem nota fiscal na BR 101 no ES

Carla ilegal de cerveja foi apreendida durante ação de fiscalização da PRF na BR 101, em Linhares

Por não ter o documento exigido, os policiais constataram a ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem a devida documentação fiscal, configurando um crime tributário. A mercadoria foi imediatamente retida, e a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) foi acionada para adotar os procedimentos cabíveis.